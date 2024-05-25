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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۲۸

خزعلی:

مبارزه با فساد شعار شهید جمهور بود

مبارزه با فساد شعار شهید جمهور بود

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مبارزه با فساد شعار شهید جمهور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در برنامه شهید جمهور با تاکید بر اینکه آیت الله رئیسی یکی از کسانی بود که به شدت در مقابل فساد حساس و در مقابل آن می‌ایستاد گفت: آیت الله رئیسی از بسیاری مواردی (فساد) که شاید از قبل دولت وی صورت گرفته اما ایشان و یا وزرایشان آن را کشف کرده و در مقابلش ایستادگی کرده و نگذاشتند ادامه یابد، ناراحت می‌شدند که چرا به دولت سیزدهم نسبت داده می‌شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهور شعاری داده بودند و معتقد بودند باید صادق‌الوعد باشند و در مقابل فساد بایستند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی رئیس جمهور می‌دیدند مسأله‌ای به دولت ایشان نسبت داده می‌شود در حالی که خود دولت آن را کشف کرده و اجازه نداده ادامه یابد، آزرده خاطر شده و گلایه می‌کردند که چرا دوستان نمی‌روند درست دفاع و تبیین کنند گفت: ایشان می‌گفتند چرا چیزی که از فولاد مبارکه تا چای دبش و.. که مربوط به دولت نیست اما دولت در برابرش می‌ایستد و جلوی آن را می‌گیرد باید به نام دولت تمام شود؟ و چرا شعار «مبارزه با فساد» ما نباید دیده شود در حالی که خودمان جلودار و سردمدار این حرف هستیم.

خزعلی در ادامه از مهمترین خصوصیات شهید امیر عبداللهیان را اخلاق، تواضع، علم و دانش، حکمت، دوراندیشی و مدیریت خواند و گفت: عبداللهیان می‌گفتند ایشان (همسرم) رئیس بنده هستند و متقابلاً نگاهی محبت‌آمیز و محترمانه بین ایشان و همسرش وجود داشت و این مشهود بود.

کد مطلب 6118073

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