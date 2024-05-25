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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۲۸

فروریزش خیابان پروین اعتصامی اصفهان؛ 

آبفا: اصلاح شبکه فاضلاب خیابان پروین درحال انجام است/فرونشست نیست

آبفا: اصلاح شبکه فاضلاب خیابان پروین درحال انجام است/فرونشست نیست

اصفهان- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان در واکنش به خبر فرونشست زمین در خیابان پروین اعتصامی شهر اصفهان اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آب و فاضلاب استان اصفهان در واکنش به فروریزش خیابان پروین اعتصامی در صبح امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخلاف اخبار منتشر شده مبنی بر فروریزش خیابان پروین اعتصامی، اصلاح شبکه فاضلاب این خیابان محدوده چهارراه شیخ طوسی به دلیل پس زدگی های اخیر در خیابان های خواجه عمید و معراج در حال انجام است.

در ادامه آمده است: این عملیات در عمق هشت متری زمین و قطر لوله ۱۳۵در۹۰ میلی متر در حال انجام است.

در ادامه آمده است: تاکید می شود هیچ گونه فرونشست در این محدوده صورت نگرفته و شرایط تحت کنترل آبفا بوده و عوامل آبفا منطقه چهار و کارگاه بحران بهره برداری فاضلاب در حال انجام این عملیات هستند.از شهروندان گرامی تقاضا می شود اخبار مربوط به عملیات های عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان را از مراجع رسمی این شرکت دنبال کنند.

کد مطلب 6118083

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