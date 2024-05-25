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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲

در ۲ ماه ابتدای امسال؛ 

۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد خون در اصفهان اهدا شد

۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد خون در اصفهان اهدا شد

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در ۲ ماه ابتدای سال جاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد خون در مراکز اهدای خون استان اصفهان اهدا شد.

کیان دهراب‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲ ماه ابتدای امسال ۳۳ هزار و ۲۶۰ نفر به پایگاه‌های خون استان مراجعه کردند که ۲۶ هزار و ۵۷۷ نفر از آن‌ها موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: سال گذشته در مدت مشابه ۳۱ هزار و ۴۷ نفر مراجعه کننده به پایگاه‌های خون داشتیم که ۲۴ هزار و ۳۲۸ نفر آن‌ها موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در ۲ ماه ابتدایی ۱۴۰۳ علاوه بر رشد تعداد اهدا کنندگان، میزان مراجعه‌کنندگان نیز با رشد ۷.۱۳ درصدی مواجه بوده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر هیچ کمبود خونی در اصفهان نداریم و ذخیره خون استان ۳ هزار و ۹۶۰ واحد و معادل ۹.۸۲ روز است و ذخیره خون در شهرستان اصفهان نیز ۹.۳ روز و معادل ۳ هزار و ۱۱۰ واحد است.

دهراب‌پور همچنین اضافه کرد: در ۲ ماه ابتدایی سال جاری به نسبت دوماه ابتدایی سال گذشته میزان مراجعه و اهدای خون در زنان ۲۰.۸۹ درصد رشد داشته است و این در حالی است که ۹۶.۵ درصد اهدا کنندگان خون در استان اصفهان را مردان و ۳.۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان بیان داشت: استفاده صد در صد از کیسه‌های خونگیری فیلتر دار و کم لکوسیت برای بیماران موجب شده تا سازمان انتقال خون ایران بهترین و با کیفیت ترین خدمات را در سریع‌ترین وقت به این بیماران ارائه کند.

دهراب پور اذعان کرد: ۶۲ مرکز در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کنند. هر واحد خون می‌تواند جان حداقل سه نفر را از مرگ نجات دهد.

کد مطلب 6118105

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