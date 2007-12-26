مانور زلزله بم در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با پنجم دیماه سالروز وقوع زلزله دلخراش بم، مانور بزرگی به منظور مقابله با زلزله در یکی از زمین های مسطح محمد شهر کرج به مساحت 40 هزار مترمربع در 17 بخش و به مدت 45 دقیقه برگزار شد.

این مانور با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان کرج، شورای شهر و شهرداری محمدشهر، آتش نشانی، اورژانس و سایر ادارات و نهادهای این شهرستان برگزار شد.

مانور بزرگ زلزله بم با هدف امکان سنجی سازمانها و دستگاه های مختلف خدماتی در هنگام وقوع حوادث و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی برگزار شده است.

تخریب ساختمان ها، آتش سوزی، خود امدادی، اعزام گروه های پیشرو، ایجاد درمانگاه صحرایی، جستجو و نجات، حمایت های روانی، اسکان اضطراری، انتقال جسد و آوار برداری از بخش های مختلف عملیاتی این مانور بوده است.