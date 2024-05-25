۲۰۰ معتاد متجاهر در استان بوشهر تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور مردمی، یار صدیق مقام معظم رهبری، وزیر امور خارجه، امام‌جمعه فقید تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده یگان حفاظت ریاست جمهور و جمعی از همراهان، چنان جان سوز و جانگداز بود که قلب ملت ایران و تمام مسلمین و ارادتمندان را به درد آورد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در راستای ساماندهی و صیانت از معتادان بی‌خانمان تعداد ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر با دستور قضائی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل مراکز ترک اعتیاد استان شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در حوزه درمان و حمایت‌های اجتماعی تعداد ۴۷ مرکز درمانی شامل ۲۳ مرکز سرپایی ،۱۴ مرکز اقامتی کم پ،۴ مرکز کاهش آسیب گذری، سه مرکز سرپناه شبانه ،۲ کانکس کاهش آسیب و موبایل ون و یک مرکز جامع درمان ترک اعتیاد و باز توانی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی به افراد آسیب دیده خدمات رسانی می‌کنند و در این مدت ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر خدمت ارائه شده است.

پورات اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ با همت و تلاش شبانه روزی نهادهای مقابله‌ای ،۴ تن ۵۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد و کاهش ۶۲ درصدی کشفیات نسبت به سال ۱۴۰۱ (۶ هزار و۳۷۲ کیلوگرم) داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و پیشگیری تاکید بر خود مراقبتی جوانان است افزود: در این راستا برنامه‌های مذهبی و هنری با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد که از آن‌ها جمله اجرای طرح یاریگران زندگی و با استفاده از ظرفیت فضایی مجازی، با همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی به ویژه اداره کل آموزش و پرورش بود که بیشترین کانون یاریگران زندگی را در مدارس تشکیل داده‌اند و تاکنون در ۸۵۲ مدرسه این کانون‌ها راه اندازی و تعداد ۴۲ هزار ۶۰۰ دانش آموز به عضویت کانون‌های یاریگران در آمده‌اند.

پورات عنوان کرد: در حوزه ورزش، خانه‌های نشاط و تندرستی طی تفاهم نامه‌ای با وزارت ورزش و جوانان با هدف توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی برای اوقات فراغت جونان روستایی در این خانه‌ها وسایل میز تنیس، شطرنج، فوتبال دستی و… تجهیز می‌شوند که سهمیه سال گذشته استان ۲ خانه نشاط بود که از سوی اداره کل ورزش و جونان در حال طی مقدمات آغاز عملیات اجرایی هستند.

وی گفت: افتتاح و راه اندازی خانه یاریگران زندگی با حضور دکتر کاظمی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور تجمیع و ارائه خدمات گوناگون آموزشی و ترویجی پیشگیرانه برای دانش آموزان و سایر گروه‌های هدف در سطح استان بود که به عنوان یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین در نوع خود بین استان‌های کشور است و در طول سال و روزانه میزبان دانش آموزان مدارس بوده و برنامه‌های متنوعی در آنجا برگزار می‌شود.

پورات به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح خبر داد و افزود: همچنین تشکیل مجمع خیرین یاریگران زندگی استان با حضور مدیرعامل مجمع خیرین کشور و مدیر کل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرح نوروزی یاریگران زندگی در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر، جمع آوری خرده فروشان و برنامه‌های فرهنگی و پیشگیری توسط اعضای شورا که نتیجه اجرای طرح جمع آوری تعداد ۱۲۹ معتاد متجاهر و دستگیری ۹۲ نفر خرده فروش و همچنین انتشار پیام‌های پیشگیرانه از طریق بیلبوردها و تلویزیون‌های شهری در سطح استان و استفاده از فضا مجازی است.