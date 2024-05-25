به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نعمتی اظهار کرد: افتتاح رسمی بیش از ۴۰ طرح در حوزه‌های مختلف، که برای سفر دوم رئیس جمهور به خراسان رضوی آماده بهره‌برداری شده بود، از امروز با عنوان «یادگار ابراهیم» در این استان آغاز شد.

مدیر کل حوزه استانداری خراسان رضوی افزود: علیرغم شهادت آیت الله رئیسی، راه خدمت و تلاش وی به یاد او و با عنوان «یادگار ابراهیم» ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: معاون استاندار خراسان رضوی نیز روز پنجشنبه خبر داد که رئیس جمهور شهید قصد سفر به خراسان رضوی را داشته است، اما قرار رئیسی با مردم خراسان رضوی جور دیگری رقم خورد.