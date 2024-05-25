شهید رییسی شخصیتی پرتلاش و دلسوز مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر امروز در آئین گرامیداشت شهدای خدمت در جمع مسؤولان، مدیران، کارکنان ادارات و اصناف و بازاریان استان کردستان در مسجد والی سنندج، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت شهید آیت الله رئیسی رئیس جمهور محبوب، وزیر امور خارجه و همراهان وی اظهار کرد: از مهر ۱۴۰۰ دولت جدید مستقر شد و شهید رئیسی از آذر ماه روی کار آمد و مسؤولیت ریاست جمهوری را عهده دار شد.

وی بیان کرد: ایشان در این مدت سه بار به استان کردستان سفر کرد و سفر وی به کردستان منشأ خدمات و برکات خوبی برای استان بوده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: افتتاح فرودگاه سقز، افتتاح راه آهن سنندج و چندین پروژه کلان دیگر از خدمات شهید آیت الله رئیسی در سفر به این استان بود که برای مردم استان ارزشمند و ماندگار است.

حجت الاسلام پورذهبی تصریح کرد: شهید رئیسی با انگیزه خدمت در راه خدا کار می‌کرد و همواره خود را خادم مردم می‌دانست و امروز این ویژگی ایشان وی را محبوب ملت ایران کرده است.

وی اضافه کرد، ایشان همچنین بسیار پرتلاش و دلسوز محرومین و بسیار کم توقع بود.

وی وظیفه رئیس جمهور آینده را دشوار و خطیر ارزیابی کرد و گفت: رئیس جمهور آینده باید ادامه دهنده خدمات شهید رئیسی و مانند وی دلسوز و جان برکف باشد.