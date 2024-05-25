۴۳۲۰ مددجوی زنجانی صاحب شغل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی در جلسه توانمندسازی جامعه هدف کمیته امداد استان با بیان اینکه اولویت این نهاد در خدمت رسانی به جامعه هدف، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان است، افزود: در همین راستا با هم افزایی با دستگاه‌های مختلف و همچنین ایجاد طرح‌های اشتغال، موضوعات مربوط به توانمندسازی مددجویان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای نیل به اهداف عالیه کمیته امداد در این بخش سال گذشته برای مددجویان زنجانی فرصت شغلی ایجاد شد، اضافه کرد: در هر شهرستان بسته به ظرفیت و متقاضیانی که بودند فرصت شغلی ایجاد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه شهرستان زنجان سال گذشته از نظر اشتغالزایی در سطح استان بیشترین آمار را با ۷۷۰ نفر فرصت شغلی داشت، افزود: طرح‌های اجرایی کمیته امداد از پایداری بالایی برخوردار است؛ چرا که ناظران به صورت مستمر بر روند اجرای طرح‌ها نظارت دارند.

صالحی ادامه داد: بر اساس طرح اشتغالزایی تعریف شده، مدت زمان مشخصی برای نظارت بر طرح در نظر گرفته می‌شود، به طور مثال برای طرح اشتغالی که در قالب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و خدمات تخصصی است حداقل به مدت سه سال نظارت بر طرح‌های اشتغال انجام می‌شود تا پایداری لازم را داشته باشد و از مسیر اصلی منحرف نشود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال تحت نظارت و خدمات فنی و پشتیبانی کمیته امداد استان است.

ارائه خدمات آموزشی به ۲۵ هزار مددجوی زنجانی

معاون فرهنگی کمیته امداد استان زنجان نیز از ارائه خدمات آموزشی به ۲۵ هزار مددجو در این استان خبر داد و گفت: کمیته امداد در تلاش است با ارائه خدمات آموزش خانواده، آگاهی لازم را در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به مددجویان منتقل کند.

حجت الاسلام احمد جباری افزود: خدمات آموزشی به خانواده‌های مددجویان برای توانمندسازی فکری و فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان آنها در طول سال ارائه می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به ۲۵ هزار و ۷۲ نفر از مددجویان این نهاد، ادامه داد: بانوان سرپرست خانوار، دختران و پسران بازمانده از تحصیل، دختران و پسران در آستانه ازدواج، همسران جوان، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و کودکان، مشمولین طرح‌های اشتغال و خودکفایی هستند.

جباری اضافه کرد: تحکیم بنیان خانواده، تقویت مشارکت اجتماعی خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی از قبیل حفظ کرامت انسانی و عزت نفس از جمله مواردی است که در اجرای این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.