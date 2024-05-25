تعاملات اقتصادی استان قزوین با کشورهای همسایه امیدوار کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: فعالیت‌های معطوف به تعاملات خارجی و تمرکز به کشورهای هدف و نتیجه بخش امیدوار کننده است و باید به بهترین شکل ممکن استمرار و تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن کشورهای همسایه و مورد هدف به دور از اقدامات و سفرهای نمایشی که هیچ تأثیر بر اقتصاد استان و کشور ندارد نقطه قوت تعاملات اخیر اتاق بازرگانی و استان است، افزود: تمرکز بر بازار ترکیه به ویژه شرق آن اقدام بسیار شایسته ای است که حتماً باید تداوم داشته باشد و مصوبات و موضوعات آن مرتب پیگیری شود، در کنار ترکیه ارتباط با کشورهای افغانستان و عراق هم می‌تواند آورده‌های اقتصادی مناسبی را به همراه داشته باشد.

اعلایی گفت: در دوره اخیر وزارت امور خارجه تحت مدیریت شهید امیر عبدالهیان ارتباطات و تعاملات خوبی با کشورهای همسایه برقرار شده است و باید از این دستاورد به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین انتخابات کشور است و حضور آگانه و انتخابات هوشمندانه مردم می‌تواند آینده را متأثر کند، اضافه کرد: انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم جایگاه قدرت در کشور را ارتقا داد و عزت و اعتبار ایران را که یکی از مصادیق آن حضور قابل توجه کشورهای مختلف در واقعه اخیر بود را به همراه داشت، موضوعی که نشان دهنده اهمیت انتخابات و رقم خوردن سرنوشت کشور با درایت و تدبیر مردم است.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: مردم سرنوشت کشور را رقم می‌زنند و فعالین بخش خصوصی باید عنایت داشته باشند که مشارکت مردم می‌تواند در آینده کشور به شدت اثرگذار باشد به همین دلیل باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

وی افزود: نسبت به فضای جدید مجلس بسیار امیدوار هستیم و امیدواریم مصوبات راهگشا و در مسیر تعالی و رشد کشور و استان باشد، نمایندگان استان قزوین، نماینده استانی هستند که بارز اصلی آن اقتصاد است و مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی دارد و به همین دلیل خوب است که اولویت اصلی آنها کمک به فعالین خصوصی و پیگیری مسائل و مشکلات آنها باشد.