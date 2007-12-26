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۵ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

نخستین واحد بازیافت زباله آذربایجان غربی در میاندوآب ساخته می شود

نخستین واحد بازیافت زباله آذربایجان غربی در میاندوآب ساخته می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: نخستین واحد بازیافت زباله آذربایجان غربی در شهرستان میاندوآب در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، عصر امروز در جریان بازدید از عرصه های طبیعی و زیست محیطی اشنویه، مدیریت پسماندهای شهری و بیمارستانی را از اولویت های این سازمان ذکر کرد و افزود: مجوز ساخت نخستین واحد بازیافت زباله با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تبدیل زباله های تولیدی به کود آلی در میاندوآب صادر شده و این واحد در حال ساخت است.

کیومرث کلانتری اظهار داشت: با بهره برداری از این واحد، پسماندهای شهری میاندوآب، محمود آباد، شاهین دژ، کشاورز و باروق و شهرهای اطراف جداگانه از مبدا جمع آوری و پس از تجزیه و فرآوری به کود آلی تبدیل شده و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با ساخت دومین واحد بازیافت زباله توسط شهرداری ارومیه در مرکز استان، پسماندهای این شهر و شهرهای اطراف نیز به کود آلی تبدیل خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به مشکلات زیست محیطی و تنوع گونه های گیاهی و جانوری اشنویه گفت: ایجاد ایستگاه مطالعات زیست محیطی و اجرای طرح بررسی و مطالعه گونه های گیاهی و جانوری منطقه در دست اقدام است.

کد مطلب 611833

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