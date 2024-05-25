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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۴۱

با صدور پیامی؛

معاون بنیاد خاتم‌الاوصیا به همسر رئیس جمهور شهید تسلیت گفت

معاون بنیاد خاتم‌الاوصیا به همسر رئیس جمهور شهید تسلیت گفت

معاون بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیا در پیامی به همسر رئیس جمهور شهید تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سادات سیدی معاونت بانوان بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیاء در پیامی به جمیله علم الهدی همسر سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور شهید، این شهادت را تسلیت گفت و برای وی صبر جمیل و اجر جزیل آرزو کرد.

در بخشی از این پیام آماده است:

سخن از مردی است که اجازه نداد علم علمدار محور مقاومت بر زمین بیفتد و حامی کودکان و زنان مظلوم غزه شد و در آن یلدای انتظار، دعای همان کودکان، بدرقه راهش شد. از مردی مردمی که ایران را قوی می‌خواست و امروز همچنان پس از شهادت، بر آستان این حرم ایستاده و آینده را روشن و راه را هموار نموده و قوی‌تر و قدرتمندتر، همراه حاج قاسم عزیز، نظاره گر ثبات قدم‌های ماست.

کد مطلب 6118350

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