به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سادات سیدی معاونت بانوان بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیاء در پیامی به جمیله علم الهدی همسر سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور شهید، این شهادت را تسلیت گفت و برای وی صبر جمیل و اجر جزیل آرزو کرد.



در بخشی از این پیام آماده است:

سخن از مردی است که اجازه نداد علم علمدار محور مقاومت بر زمین بیفتد و حامی کودکان و زنان مظلوم غزه شد و در آن یلدای انتظار، دعای همان کودکان، بدرقه راهش شد. از مردی مردمی که ایران را قوی می‌خواست و امروز همچنان پس از شهادت، بر آستان این حرم ایستاده و آینده را روشن و راه را هموار نموده و قوی‌تر و قدرتمندتر، همراه حاج قاسم عزیز، نظاره گر ثبات قدم‌های ماست.