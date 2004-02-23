مردم پيشروتر از گروهها و جناح هاي سياسي هستند

اين كارشناس مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر درباره ويژگيهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه قدرتهاي جهاني مانند آمريكا و اتحاديه اروپايي و برخي افرادي كه دائم در خصوص مسائل جهاني ابراز نظر مي كنند با ترديد اين انتخابات را پي مي گرفتند.



وي با اشاره به اينكه حتي برخي از گروههاي داخلي رسما موضع عدم شركت درانتخابات را اعلام كردند و حتي در آخرين سرمقاله مطبوعاتي خود خواستارعدم مشاركت مردم شدند، تصريح كرد: با اين شرايط و فضاي به وجود آمده ، مردم بدون توجه به اين سخنان حضور چشمگيري در انتخابات داشتند.



جمالي گفت : سيل تحريم ها و تشويق عدم مشاركتهاي فراوان در اين انتخابات از يك طرف و بي توجهي مردم به اين موضوعات و شركت گسترده و حماسه سازشان در انتخابات از سوي ديگر توانست روندي جدي و جديد را بوجود آورد. به همين دليل برخي از شبكه هاي خبري و برخي دستگاههاي اطلاع رساني خارجي با شگفتي از اين انتخابات ياد كردند .



اين كارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: دستگاههاي خبري و اطلاع رساني و خبرنگاران خارجي براي پوشش خبر انتخابات با ذهنيت مشاركت كم مردم در انتخابات وارد ايران شدند. اگر به صحبتهايي كه با خبرنگاران شده است دقت شود اكثريت بر عدم مشاركت و يا مشاركت كم تاكيد داشتند. حضور گسترده خبرنگاران براي ثبت وقايع انتخابات و ارسال اين خبر به جهان هم به همين دليل بوده است.



جمالي با اشاره به اينكه شركت گسترده مردم در انتخابات رسانه هاي بين المللي را دچار سردرگمي كرد، اظهار داشت: رسانه هاي خبري پس ازديدن مشاركت گسترده مردم و هجوم آنها به سوي صندوق هاي راي در ديدگاه اول خود دچارتغيير شدند. يعني خبرنگاراني كه ديد مستقلي تري داشتند انتخابات و مشاركت مردم را بي سابقه عنوان مي كردند، اما اكثريت خبرگزاري ها به دليل آن پيش فرض در يك حالت ركود و انفعال قرار گرفته بودند كه چگونه اين مسئله را بيان كنند. نهايتا پس از 10 الي 12 ساعت به گوشه اي از واقعيت اكتفا كردند.



وي درباره اينكه پيروز انتخابات مردم هستند، گفت: اگرچه اصول گرايان در اين انتخابات پيروز شدند اما پيروز واقعي انتخابات مردمند براي اينكه مردم بدون توجه به صحبتها و بدون توجه به گرايشها راي دادند.



اين كارشناس مسائل سياسي تاكيد كرد : در اين دوره بيش از اينكه چه گرايشي برنده شد و چه گرايشي به مجلس مي رود حضور گسترده مردم مهم بوده است يعني اهميت تك تك آرا از اينكه چه كسي به مجلس مي رود بيشتر بوده است به همين دليل اين انتخابات برجستگي هاي بيشتري نسبت به انتخابات گذشته داشت.



وي درباره پيروزي اصولگريان درتهران و شهرهاي بزرگ گفت: درشعارهاي انتخاباتي وصحبتهاي مطرح شده در تريبونهاي عمومي، گفتگوها و پرسش و پاسخ ها؛ گرايشها مطرح نبوده است. در اين دوره بحث نظام، كارآمدي و از همه مهمتر بحث خدمت به مردم و باز كردن و گشودن گره ها ازپيش پاي مردم مطرح بوده است.



جمالي تاكيد كرد: اگر مجلس ششم تحت سيطره و هژموني احزاب سياسي بوده است مجلس هفتم مي خواهد مجلس كار باشد. مجلسي باشد كه موضوع كارآمدي را كه يكي از معضلات اصلي است و از مواردي بوده است كه تاكنون فقط درباره آن حرف زده شده است را به مرحله عمل و منصه ظهور برساند.



وي تاكيد كرد: با توجه به تجربه اي كه در شوراي شهر تهران و برخي شهرهاي بزرگ مردم ديدند و به صورت روشن و مشخص در شوراي شهر تهران آن را مشاهده ودر اين مدت چند ماهه آن را لمس كردند، به ليستي راي دادند كه بطورعيني خدماتش را لمس كردند. اين تفاوت راي كه در شوراها با يك درصد كمي بوده و در انتخابات مجلس به درصدي بالا مي رسد نشان از اين است كه مردم داراي شناخت كمي نسبت به آن گروه بوده اند ولي عملكرد و فعاليتهاي آنها را ديدند و به همين دليل آراي آنها در انتخابات مجلس ارتقا يافت.



اين كارشناس سياسي خطاب به نمايندگان منتخب اين دوره گفت: مردم با هيچ گروه و جناحي قرارداد نبسته اند و فقط به گروهي كه در جهت منافع نظام اسلامي و رهنمودهاي رهبري و ولايت فقيه باشد، لبيك مي گويند.

