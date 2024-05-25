مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گذر متناوب امواج ناپایدار بر فراز استان طی چند روز آینده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وزش باد به نسبت شدید تا شدید تا روز دوشنبه پدیده غالب استان است، اضافه کرد: در نیمه شرقی اصفهان گاهی وقوع تندباد لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک محلی و در شمال و غرب استان بارش‌های رگباری و رعدوبرق و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناسان مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، دمای هوا در ۲۴ تغییر محسوسی ندارد و طی این مدت بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان بین ۳۲ و ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

معتمدی افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.