افزایش ظرفیت تولید آب در محدوده محمدشهر کرج

حمیدرضا نامداری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و تکلیف تمامی مدیران به انجام اقدامات فنی و مهندسی لازم در حوزه تأمین آب با هدف گذر هرچه بهتر از تابستان پیش رو، تملک یک قطعه زمین و صدور مجوزهای لازم جهت حفاری یک حلقه چاه در محمدشهر عملیاتی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بیان کرد: با تحقق این امر و پس از تأمین برق، تجهیز، سه راه گیری و ایجاد ارتباط با خط انتقال مخزن شهرک نهال و بذر، ۲۲ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب منطقه اضافه شد و با ورود چاه مذکور به مدار بهره برداری، ظرفیت تولید آب منطقه به میزان ۵۴۲ لیتر رسید.

گفتنی است طبق اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، استان البرز به دلیل کاهش نزولات جوی طی سال‌های اخیر، در میان استان‌های دارای تنش آبی بالا قرار گرفته که با توجه به شرایط کنونی، همراهی مردم نقش شایانی در گذر از بحران آبی سال جاری خواهد داشت.