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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۰

مدیرعامل آبفای البرز خبر داد؛

افزایش ظرفیت تولید آب در محدوده محمدشهر کرج

افزایش ظرفیت تولید آب در محدوده محمدشهر کرج

کرج- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از افزایش ظرفیت تولید آب در محدوده محمدشهر کرج خبر داد.

حمیدرضا نامداری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و تکلیف تمامی مدیران به انجام اقدامات فنی و مهندسی لازم در حوزه تأمین آب با هدف گذر هرچه بهتر از تابستان پیش رو، تملک یک قطعه زمین و صدور مجوزهای لازم جهت حفاری یک حلقه چاه در محمدشهر عملیاتی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بیان کرد: با تحقق این امر و پس از تأمین برق، تجهیز، سه راه گیری و ایجاد ارتباط با خط انتقال مخزن شهرک نهال و بذر، ۲۲ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب منطقه اضافه شد و با ورود چاه مذکور به مدار بهره برداری، ظرفیت تولید آب منطقه به میزان ۵۴۲ لیتر رسید.

گفتنی است طبق اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، استان البرز به دلیل کاهش نزولات جوی طی سال‌های اخیر، در میان استان‌های دارای تنش آبی بالا قرار گرفته که با توجه به شرایط کنونی، همراهی مردم نقش شایانی در گذر از بحران آبی سال جاری خواهد داشت.

کد مطلب 6118475

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    نظرات

    • حسین ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      9 0
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      حتما به چاه زدن هایتان افتخار می کنید و انتظار تشویق هم دارید. شما با گسترش محمد شهر و افزایش تراکم این شهر و پیگیری برای ارتقای ان به شهرستان ، سیل مهاجرت از دیگر استانها را روانه این منطقه می کنید و به کمبود اب و برق و ... دامن‌می زنید اونوقت چاه می زنید برای تامین اب و این یعنی خیانت .
    • حسین IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      8 0
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      هیچ وقت به چاه زدن افتخار نکنید بلکه گریه کنید چاه زدن یعنی خیانت با نسل اینده

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