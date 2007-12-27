هنرمندان تئاتر از اکبر رادی گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، خبر درگذشت اکبر رادی برای جامعه تئاتر و اهالی هنر به مثابه ضایعه‌ای جبران ناپذیر بود که همه را تحت تأثیر قرار داد. عده کثیری از هنرمندان صبح روز چهارشنبه در بیمارستان پارس حضور یافتند و عده‌ای نیز آنقدر متأثر شدند که در گوشه‌ای خلوت به تنهایی گریستند.

هر کدام از هنرمندان، کارگردانان، نمایشنامه‌نویسان و بازیگران تئاتر جایگاه و منزلت این نمایشنامه‌نویس فقید را در حدی می‌دانند که دیگر جایگزینی برای او وجود نخواهد داشت و به هیچ طریق نمی توان جای خالی وی را در عرصه تئاتر کشور تحمل کرد.

محمد یعقوبی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در این باره گفت: "دل من برای جملاتی که استاد رادی می‌توانست بنویسد و ننوشت تنگ می‌شود."

هما روستا بازیگر سینما و تئاتر در حالی که بغض کرده، خاطر نشان ساخت: "اگر بگویم متأسفم، کم است، اگر بگویم شوکی بزرگ به من وارد شده، کم است. فقط این را می‌گویم که وقتی در تئاتر فقیر ما کسی مانند رادی از دنیا می‌رود، گویی پاره‌ای از تن ما کنده شده است."

سیاوش طهمورث که در تهران حضور ندارد با اندوه فراوان گفت: "اکبر رادی بیش از چهار دهه یک‌تنه مسئولیت نمایشنامه‌نویسی اصیل ایرانی را به دوش کشید و هیچوقت تا لحظه آخر عمر از حرکت نایستاد."

نصرالله قادری رئیس کانون ملی منتقدین که چندی پیش نمایشنامه "پایین گذر سقاخانه" را به عنوان نمایشنامه برگزیده سال 85 معرفی کرد، در این باره گفت: "رادی برای من عزیز است، چون مرگ‌ باور است و ایمان دارد مرگ تولدی دوباره است. راز ستاره رادی به اندازه کائنات بزرگ است و به قدر و قاعده مهربانی، شور، شهامت و شعور، تا بی نهایت جاری است."

مهرداد رایانی مخصوص نمایشنامه‌نویس و کارگردان و مدیر مجموعه تئاتر شهر با ابراز تأسف از درگذشت این نمایشنامه‌نویس بزرگ، یادآور شد: "مدتی است به یکی از دانشجویان برای تهیه سومین رساله پژوهشی در رابطه با اکبر رادی کمک می‌کنم که متأسفانه ناچاریم بدون حضور ایشان کار را پیش ببریم. امیدوارم بتوانیم زوایای پنهان آثار ایشان را به مخاطبان نشان دهیم."

وی خاطر نشان ساخت: "آثار استاد رادی پر از زندگی است و با خواندن و دیدن آنها تلنگری به انسان برای درست زندگی کردن زده می شود."

محمود عزیزی نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه نیز درگذشت رادی را فقدان بزرگ برای جامعه تئاتر دانست و تصریح کرد: "یکی از سرافرازترین خالقان ادبیات نمایشی را از دست دادیم، اما آثار رادی در میان هنرمندان و مردم ایران باقی خواهد ماند. او هوادار نیروی جوان بود و همیشه اطلاعات خود را در اختیارشان قرار می داد."

وی در پایان تأکید کرد: "فکر می‌کنم یکی از انسان‌های مهم تئاتر دیگر در کنار ما نیست. باید هر چه بیشتر به انسان‌هایی نظیر رادی در زمان حیاتشان توجه کرد و کمتر نسبت به آنها بی تفاوت بود."



اکبر رادی صبح روز چهارشنبه پنج دی در سن 68 سالگی به دلیل سکته قلبی در بیمارستان پارس تهران درگذشت.