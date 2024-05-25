برملا شدن راز قتل مرد ۳۳ ساله در ایوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی گزارش مرگ مشکوک مردی ۳۳ ساله در اواخر سال گذشته در یکی از روستاهای شهرستان ایوان بررسی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد مرد جوانی به دلیل نامعلومی مسموم شده و پس از انتقال به بیمارستان ایوان به علت شدت مسمومیت فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ایوان با هماهنگی با مقام قضائی موفق شدند با تحقیقات لازم و اقدامات خاص پلیسی ۲ نفر که باعث مسمومیت وفوت جوان ۳۳ ساله شده بودند بعد از مدتی شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی با بیان اینکه برابر اعلام پزشکی قانونی علت مرگ مقتول نوشیدن آب میوه مسموم بوده است تصریح کرد: متهمان پس از مواجهه شدن با مدارک و مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و اختلافات شخصی با مقتول را عامل این قتل عنوان کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.