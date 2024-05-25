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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۵

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

برملا شدن راز قتل مرد ۳۳ ساله در ایوان

برملا شدن راز قتل مرد ۳۳ ساله در ایوان

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان ایوان قاتلان مرد ۳۳ ساله که اواخر سال گذشته در شهرستان ایوان به قتل رسیده بود دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی گزارش مرگ مشکوک مردی ۳۳ ساله در اواخر سال گذشته در یکی از روستاهای شهرستان ایوان بررسی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد مرد جوانی به دلیل نامعلومی مسموم شده و پس از انتقال به بیمارستان ایوان به علت شدت مسمومیت فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ایوان با هماهنگی با مقام قضائی موفق شدند با تحقیقات لازم و اقدامات خاص پلیسی ۲ نفر که باعث مسمومیت وفوت جوان ۳۳ ساله شده بودند بعد از مدتی شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی با بیان اینکه برابر اعلام پزشکی قانونی علت مرگ مقتول نوشیدن آب میوه مسموم بوده است تصریح کرد: متهمان پس از مواجهه شدن با مدارک و مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و اختلافات شخصی با مقتول را عامل این قتل عنوان کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6118519

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