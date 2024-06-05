شهید رئیسی اهل حزب و جناح نبود

«عباس گلرو» در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش، اظهار کرد: شهید رئیسی ویژگیهای منحصر به فردی داشت و رفتار، منش و اخلاقش برگرفته از مکتب امام راحل و انقلاب بود.
وی متذکر شد: آیت الله رئیسی اهل حزب و جناح نبود و به شدت انقلابی بود. در زمانی که دولت سیزدهم شکل گرفت، برخی از جریانها به شدت به دنبال سهم خواهی بودند، اما شهید رئیسی هیچ اعتنایی به جریانها نمیکرد و همه تلاشش این بود که از نیروهای انقلابی و نخبگان استفاده کند.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اظهار نظر اخیر برخی از مقامات دولت قبل مبنی بر اینکه آیتالله رئیسی جویای حال آنان بود و از دیدگاههای آنان استفاده میکرد، نشاندهنده بزرگمنشی و اوج انسانیت شهید رئیسی است.
گلرو تاکید کرد: این کار آیت الله رئیسی نشان میدهد که اگر ما در سیاست با یکدیگر اختلاف نظر داریم، اما در انسانیت با یکدیگر شریک هستیم و نباید کسی را حذف کنیم یا با تیغ قضاوتهای شخصی و سیاسی تخریب کنیم. آقای رئیسی مردی انقلابی بود و تلاش میکرد همه آحاد جامعه را متحد و زیر یک چتر قرار دهد. وی همواره به دنبال ایجاد فرصتهایی برای نظام و به شدت اخلاق مدار، پرکار و فردی با اخلاص بود.
وی درباره ویژگیهای اخلاقی شهید امیرعبداللهیان، گفت: از سال ۱۳۸۱ افتخار آشنایی با دکتر حسین امیرعبداللهیان را داشتم. وی در وزارت خارجه به مرد اخلاق شناخته میشد و مبادی آداب بود و احترام زیادی برای دیگران قائل میشد.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وی هوشمندی و ابتکار عمل زیادی در خلق فرصتها برای منافع جمهوری اسلامی ایران داشت که همین مسئله تأثیر زیادی در پیوستن ایران به شانگهای و بریکس داشت. اخلاق، ایمان، ولایت مداری و تدین از دیگر ویژگیهای او بود و در مذاکرات دیپلماتیک هم هوشمندی زیادی داشت.
نظر شما