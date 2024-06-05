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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۷:۱۹

گلرو در گفت‌وگو با مهر:

شهید رئیسی اهل حزب و جناح نبود

شهید رئیسی اهل حزب و جناح نبود

نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: زمانی که دولت سیزدهم شکل گرفت، برخی از جریان‌ها به شدت به دنبال سهم خواهی بودند، اما شهید رئیسی هیچ اعتنایی به آن‌ها نمی‌کرد.

«عباس گلرو» در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش، اظهار کرد: شهید رئیسی ویژگی‌های منحصر به فردی داشت و رفتار، منش و اخلاقش برگرفته از مکتب امام راحل و انقلاب بود.

وی متذکر شد: آیت الله رئیسی اهل حزب و جناح نبود و به شدت انقلابی بود. در زمانی که دولت سیزدهم شکل گرفت، برخی از جریان‌ها به شدت به دنبال سهم خواهی بودند، اما شهید رئیسی هیچ اعتنایی به جریان‌ها نمی‌کرد و همه تلاشش این بود که از نیروهای انقلابی و نخبگان استفاده کند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اظهار نظر اخیر برخی از مقامات دولت قبل مبنی بر اینکه آیت‌الله رئیسی جویای حال آنان بود و از دیدگاه‌های آنان استفاده می‌کرد، نشان‌دهنده بزرگ‌منشی و اوج انسانیت شهید رئیسی است.

گلرو تاکید کرد: این کار آیت الله رئیسی نشان می‌دهد که اگر ما در سیاست با یکدیگر اختلاف نظر داریم، اما در انسانیت با یکدیگر شریک هستیم و نباید کسی را حذف کنیم یا با تیغ قضاوت‌های شخصی و سیاسی تخریب کنیم. آقای رئیسی مردی انقلابی بود و تلاش می‌کرد همه آحاد جامعه را متحد و زیر یک چتر قرار دهد. وی همواره به دنبال ایجاد فرصت‌هایی برای نظام و به شدت اخلاق مدار، پرکار و فردی با اخلاص بود.

وی درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید امیرعبداللهیان، گفت: از سال ۱۳۸۱ افتخار آشنایی با دکتر حسین امیرعبداللهیان را داشتم. وی در وزارت خارجه به مرد اخلاق شناخته می‌شد و مبادی آداب بود و احترام زیادی برای دیگران قائل می‌شد.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وی هوشمندی و ابتکار عمل زیادی در خلق فرصت‌ها برای منافع جمهوری اسلامی ایران داشت که همین مسئله تأثیر زیادی در پیوستن ایران به شانگهای و بریکس داشت. اخلاق، ایمان، ولایت مداری و تدین از دیگر ویژگی‌های او بود و در مذاکرات دیپلماتیک هم هوشمندی زیادی داشت.

کد مطلب 6118533
زهرا علیدادی

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