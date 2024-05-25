تخصیص ۷۵ تن سهمیه شکر در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۷۵ تن شکر سفید از محل ذخایر راهبردی کشور، متناسب با موجودی انبارها و با قیمت مصوب و تمام شده درب انبار بعلاوه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به منظور عرضه در سطح استان زنجان جهت بسته بندی به مراکز عرضه کننده، توزیع خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: ۷۵ تن شکر برای مصرف مشتریان عمومی، صنوف توزیعی، مراکز خیریه، بهزیستی، فروشگاه‌ها، تعاونی هاو غرفه‌های میادین تره بار در راستای وظایف و مأموریت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تخصیص و توزیع می‌شود.

زمانی خاطرنشان کرد: عاملین توزیع بعد از معرفی سازمان جهاد کشاورزی و دریافت شکر و انجام بسته بندی، شکر مورد نیاز مردم را به مراکز فروش توزیع خواهند کرد.

