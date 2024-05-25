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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۰۸

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛

تخصیص ۷۵ تن سهمیه شکر در استان زنجان

تخصیص ۷۵ تن سهمیه شکر در استان زنجان

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از صدور مجوز فروش استانی ۷۵ تن شکر با هدف تامین تقاضای شهروندان زنجانی برای مصرف در خرداد ماه ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۷۵ تن شکر سفید از محل ذخایر راهبردی کشور، متناسب با موجودی انبارها و با قیمت مصوب و تمام شده درب انبار بعلاوه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به منظور عرضه در سطح استان زنجان جهت بسته بندی به مراکز عرضه کننده، توزیع خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: ۷۵ تن شکر برای مصرف مشتریان عمومی، صنوف توزیعی، مراکز خیریه، بهزیستی، فروشگاه‌ها، تعاونی هاو غرفه‌های میادین تره بار در راستای وظایف و مأموریت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تخصیص و توزیع می‌شود.

زمانی خاطرنشان کرد: عاملین توزیع بعد از معرفی سازمان جهاد کشاورزی و دریافت شکر و انجام بسته بندی، شکر مورد نیاز مردم را به مراکز فروش توزیع خواهند کرد.

کد مطلب 6118752

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