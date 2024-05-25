سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی معادل ۱۹ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر شنبه در شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اظهار کرد: شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه اقتصادی شامل دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی دارایی در استان‌ها می‌باشد.

وی تصریح کرد: وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اقتصادی مشخص بوده و مسئولیت این شورا بر اساس ابلاغ مقام عالی وزارت اقتصاد به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان واگذار شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مکلف هستیم به صورت دوره‌ای جلساتی را در تک تک دستگاه‌های تابعه‌ای این شورا برگزار کنیم، افزود: این موضوع در سنوات گذشته نیز جاری بوده است.

ذاکریان گفت: با توجه به اهمیت موضوعات اقتصادی در کشور و اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز ایران اسلامی موضوعات اقتصادی است، شأن، موقعیت و جایگاه دستگاه‌های اقتصادی عضو این شورا بسیار مهم و خطیر است.

وی یادآور شد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی چند مأموریت مهم را در این شورا پیگیری می‌کند که یکی از آن‌ها مربوط به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی ادامه داد: به استناد قانون مشوق‌های اقتصادی و امورات مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی و از جمله روال اداری، ثبت سرمایه، اقامت، تمدید مجوزها و اتفاقاتی که قانونگذار در اختیارشان قرار داده از جمله وارد کردن خودرو وارد کردن همراهان و سایر موارد جزوه حیطه وظایف این مرکز است.

ذاکریان با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان سال‌های سال بوده که وجود دارد و نیازمند این بوده که یک سری اعتبارات و تجهیزات ویژه‌ای در این مرکز تجهیز شود، اضافه کرد: با توجه به رویکردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیش گرفته و به استان‌ها محول کردند سعی کردیم در این مدت جایگاه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی را مجدد به همان جایگاه قبلی برگردانیم.

وی عنوان کرد: در این مرکز نمایندگان تام‌الاختیار همه دستگاه‌های اجرایی که برای اعطای مجوز به سرمایه‌گذار خارجی نقشی دارند حضور پیدا می‌کنند تا امور مرتبط با سرعت بیشتری انجام شود.

وی بیان داشت: پایگاه منسجمی در این مرکز وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی از بلاتکلیفی رها شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: درخواست می‌شود هر سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد در استان سرمایه‌گذاری کند از طریق این مرکز باشد و امور از این مسیر و بستر پیگیری شود.

ذاکریان با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی جایگاهش به خوبی توسط قانون روشن شده است، تصریح کرد: خراسان جنوبی رتبه پنجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال ۱۴۰۲ را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه ارائه زیر ساخت‌ها به سرمایه گذاران کمبودهایی وجود دارد، گفت: این جایگاه و موفقیت با این بضاعت اندک با تلاش‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و زحمات تمام دستگاه‌های تابعه شورای اقتصادی استان و تمام دستگاه‌هایی که به نوعی در این امر دخیل بوده‌اند حاصل شده است.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی معادل ۱۹ استان کشور بوده است، یادآور شد: این آمار رسمی بوده که منتشر شده و قابل راستی‌آزمایی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: موضوع دیگری که در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری می‌شود موضوع قانون تبصره ۱۸ بوده که در سال ۱۴۰۲ به تبصره ۲ تغییر پیدا کرد.

ذاکریان یکی دیگر از وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان را نظارت بر خزانه معین استان برشمرد و افزود: در این خزانه کلیه پرداخت‌های ۲۳ دستگاه استانی را بر عهده دارد هر چند از امسال این پرداخت‌ها برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ابلاغی شده و این دستگاه‌ها به ۲۲ مورد در سطح استان کاهش یافته است.

وی انتصاب ذی‌حسابان در دستگاه‌های اجرایی را از دیگر وظایف و مأموریت‌های امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: علاوه بر این امور مأموریت‌های متنوع دیگری به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان‌ها محول شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به حضور پررنگ مردم استان در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و شهدای خدمت خاطرنشان کرد: مردم خراسان جنوبی مانند گذشته با حضور به موقع خود در صحنه‌های مختلف نشان دادند که لایق و شایسته بهترین خدمات هستند و اگر شبانه روز برای آنها کار کنیم باز هم مدیون بزرگمنشی مردم این استان هستیم.