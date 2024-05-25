کشف انبار میلیاردی تنباکوی قاچاق در بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به کشف دخانیات قاچاق از انباری در محدوده بازار تهران شدند. رسیدگی به این پرونده در پی انجام اقدامات اطلاعاتی در دستورکار قرار گرفت و در جریان آن مشخص شد مقادیری کالای خارجی در یک انبار واقع در بازار تهران تخلیه و دپو شده است.

وی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که کالاهای خارجی توسط خودروهای شوتی به این مکان منتقل و دپو شده تا در واحدهای صنفی واقع در سطح شهر توزیع شود، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از هماهنگی با مقام قضائی اقدام به بازدید از محل مذکور کردند که در جریان آن مشخص شد محل یک باب انبار کالای بازرگانی است که کالاهای موجود در آن در سامانه انبارها ثبت نشده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: همچنین مأموران در جریان بازرسی‌ها مقادیر انبوهی کالاهای خارجی از نوع تنباکوی خارجی را که در محل دپو شده بود، کشف و ضبط کردند که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

به گفته افشاری کالاها شامل تعداد ۲۵ هزار ۳۲۰ بسته محصول کشور امارات بوده که کارشناسان ارزش ریالی آن را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد و اعلام کردند.

وی از دستگیری یک نفر در خصوص این پرونده خبر داد و گفت: پرونده قضائی مربوطه نیز تشکیل شده و به همراه متهم و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.