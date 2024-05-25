  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۰۷

گلوله‌باران بلگورود توسط اوکراین/ ۲ نفر کشته و ۱۰ تَن زخمی شدند

گلوله‌باران بلگورود توسط اوکراین/ ۲ نفر کشته و ۱۰ تَن زخمی شدند

فرماندار بلگورود با اعلام گلوله‌باران این منطقه از سوی ارتش اوکراین، از کشته و زخمی شدن ۱۲ غیرنظامی در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در پی حمله نیروهای اوکراینی به روستای اوکتیابرسکی در نزدیکی بلگورود چند نفر از مردم غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در این حادثه ۲ نفر کشته و ۱۰ تَن زخمی شدند.

ویچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود در این خصوص گفت: در پی حملات نیروهای اوکراینی به روستای اوکتیابرسکی در منطقه بلگورود چند خانه در آتش سوختند؛ دو نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، در میان مجروحان روستای اوکتیابرسکی، پسری ۸ ساله نیز دیده می شود.

گزارش های اولیه در این باره حاکیست: یک خانه شخصی پس از اصابت مستقیم گلوله آتش گرفت، در حالی که ۲۱ خانه دیگر آسیب دیدند و ۲۳ خودرو هم مورد اصابت ترکش قرار گرفتند.

کد مطلب 6118816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ن ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      کاربجایی کرده باید به روسیه حمله کنه و از موصطع دفاعی دربیاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها