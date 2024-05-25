به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در پی حمله نیروهای اوکراینی به روستای اوکتیابرسکی در نزدیکی بلگورود چند نفر از مردم غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در این حادثه ۲ نفر کشته و ۱۰ تَن زخمی شدند.

ویچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود در این خصوص گفت: در پی حملات نیروهای اوکراینی به روستای اوکتیابرسکی در منطقه بلگورود چند خانه در آتش سوختند؛ دو نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، در میان مجروحان روستای اوکتیابرسکی، پسری ۸ ساله نیز دیده می شود.

گزارش های اولیه در این باره حاکیست: یک خانه شخصی پس از اصابت مستقیم گلوله آتش گرفت، در حالی که ۲۱ خانه دیگر آسیب دیدند و ۲۳ خودرو هم مورد اصابت ترکش قرار گرفتند.