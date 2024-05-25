به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز شنبه در دیدار با احزاب و تشکل‌های سیاسی لرستان با اشاره به اهمیت وجود تشکل‌های سیاسی و دیدگاه‌های مختلف به‌عنوان نبض زنده جامعه، بر ضرورت انسجام، همدلی و وفاق ملی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری خانه احزاب، تصریح کرد: احزاب اگر بخواهند کمک کنند باید در تمام مراحل مختلف با هم‌اندیشی و استمرار جلسات و نشست‌ها در صحنه باشند و علاوه بر انتخابات در موضوعات دیگری از جمله ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم تلاش کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه شهید رئیسی و دولت سیزدهم با شکل‌گیری دولت اسلامی کار را شروع کرده و ما باید تلاش کنیم این پرچم بر زمین نیفتد، افزود: ما دنبال یک حکمرانی منطبق بر اهداف الهی و تعالیم دینی هستیم به‌گونه‌ای که بستر را برای ظهور امام عصر (عج) آماده کنیم.