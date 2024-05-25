رامین الماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین بررسیهای انجام گرفته مقرر شده ۱۱۰ پلاک زمین در این محله تملک و به ازای آن زمینی در منطقه دیگری و با ۴۰ درصد تخفیف به مالکان تحویل میشود و در این اراضی معبر جدیدی ایجاد شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین شهرداری و شورای شهر کرمانشاه به منظور تسریع در برنامههای نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تسریع در انجام اقدامات لازم، افزود: در گذشته مهاجرت از روستا به شهر اتفاق میافتاد اما اکنون از مرکز شهر به سمت حاشیه شهر انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: محله آقاجان یکی از محلههای کامل از منظر فرسودگی است که ساختمانهای متروکهای در سطح محله دارد که هر لحظه مستعد آسیبرسانی جانی مالی به شهروندان است. اگر مشوقهای جذابی ایجاد کنیم، عموم اهالی محله از عملیات ساماندهی و بهسازی استقبال خواهند کرد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد شد تا هرکدام از ساکنان محله که به دنبال اخذ تسهیلات برای بهسازی منازل هستند، مورد حمایت قرار گیرند و در عین حال نیز باید مزایای ساماندهی و انجام عملیات بهسازی به شهروندان تبیین شود تا با تلاش گروههای جهادی و شهرداری کرمانشاه اقدام ارزشمندی برای اهالی انجام شود.
الماسی با انتقاد از رهاشدگی مسکن در ۱۰ سال گذشته که منجر به ایجاد حاشیهنشینی شده است، گفت: ۱۵ هزار واحد پیسازی در شهر کرمانشاه انجام شده و تا پایان سال ۴۴ هزار واحد افتتاح یا زمین آن واگذار میشود که امیدواریم با این اقدامات، مقداری از تمایل مردم به حاشیهنشینی کمتر شود.
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