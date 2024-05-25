به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی شامگاه شنبه در مراسم یادبود شهدای خدمت در مصلای نماز جمعه کاشان با اشاره به ضایعه از دست دادن شهید آیت الله ابراهیم رئیسی و هیئت همراه اظهار داشت: شهید رئیسی یکی از سیاستمداران باتقوا و خستگی ناپذیر کشور بود که در واقع یکی از بهترین افراد زیر آسمان بود.
وی با اشاره به لزوم بازخوانی دقیق این حادثه ابراز داشت: تقدیر الهی بر این حادثه بوده است و ما باید طبق آیات و روایات بر این سانحه اسفناک صبر کنیم.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی و جهان اسلام تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و دیگر ائمه اطهار هم داغ بسیاری از یاران نزدیک خود را دیدند ولی با این وجود بر ایمان خود ثابت قدم بودند و این باعث شد که جامعه هم قویتر شود.
وی با اشاره به اینکه این شهیدان بزرگوار هر کدام گوهری درخشان و ویژگیهای منحصر به فرد داشتند، گفت: ملت بزرگ ایران این فراز و نشیبها را قبلاً هم تجربه کردند و در مقابل این اتفاقات صبر کردند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به اینکه رسانههای دشمن سعی کردند حضور مردم را در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت کم جلوه اهمیت دهند، افزود: حضور مردم در تشییع پیکر شهدای خدمت بالاتر از محاسبات عددی بود.
وی با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان در جبهه مقاومت تاکید کرد: فلسطینیهای عزیز و دیگر ملتهای مقاوم منطقه از آرمانهای خود حتی یک عقب هم عقب نشینی نکردند که قابل تقدیر است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اینکه شهید رئیسی کشور را در شرایط خاصی تحویل گرفت، گفت: با این وجود تلاشهای خستگی ناپذیر شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت باعث شد که بسیاری از مشکلات مردم حل شود.
وی با بیان اینکه به این شهید بزرگوار بیمهری های زیادی شد، ابراز داشت: شهید آیت الله رئیسی علاوه بر مجاهدت در عرصه خدمت به مردم اهل عبادت و کار بود و ولایت پذیری از دیگر خصیصه مهم شهید رئیسی بود که قابل ستایش است.
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