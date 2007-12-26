ستاد کل نیروهای مسلح عید غدیر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: چنانچه امت اسلامی می‌توانست از این ودیعه‌ میمون و مبارک الهی به درستی بهره‌مند شود، هم اینک شاهد چهره نورانی‌تری از اسلام عزیز بودیم.

این بیانیه می افزاید بدون شک راه برون‌رفت جهان اسلام از معضلات موجود، دست یازدیدن به دامان پاک اولیای الهی است و در آن صورت است که ان‌شاءالله شاهد روزی خواهیم بود که بشریت، گمشده‌ی تاریخی خود را باز خواهد یافت و انسان‌ها، گروه‌ گروه به این دین مبین که خاتم و پایان همه‌ی ادیان الهی است، خواهند گروید.

ستاد کل نیروهای مسلح از امت بزرگوار ایران اسلامی و همه‌ شیعیان و ارادتمندان و علاقه‌مندان خاندان بزرگ پیامبر اسلام خواسته است در سالی که ابتکار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و خلف صالح آن خاندان پاک منسوب است به سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" تلاش کنند هر چه بیشتر راه‌های وصول و تحقق همه جانبه‌ی این پیام مبارک را محقق سازند و اجازه ندهند دنیای استکبار و کفر و نفاق بیش از این به توطئه‌های خود نسبت به اسلام و مسلمین ادامه دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مفتخر است با تمسک به مولای متقیان حضرت علی‌(ع) و در تبعیت کامل از جانشین به حق آن امام همام با اقتدار پاسدار مرزهای کشور عزیزمان باشد و آمادگی کامل دارد در برابر هر گونه توطئه‌ای از سوی شب‌پرستان و استکبار جهانی به دشمن درس فراموش نشدنی بدهد.