مردمی بودن ویژگی بارز شهید رییسی بود/ دولت سیزدهم ناجی صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسن نژاد شامگاه شنبه در اولین نشست بصیرت انتخاباتی به میزبانی مسجد رسول اکرم (ص) دانشگاه دامغان ضمن بیان اینکه ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور طراز انقلاب اسلامی می‌دانیم، تاکید کرد: تعظیم مجامع جهانی از جمله سازمان ملل متحد، شورای امنیت و برخی سران و مردم کشورهای جهان در برابر فقدان رئیس جمهور ایران، نشان از جایگاه وی داشت.

وی با بیان اینکه مردمی بودن ویژگی بارز شهید رئیسی و دولت سیزدهم بود، گفت: نجات صنایع راکد از جمله دیگر ویژگی‌های بارز دولت شهید رئیسی بود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان با بیان اینکه الگو و معیاری برای انتخاب رئیس جمهور آینده توسط مردم همیشه در صحنه، به دور از نگاه‌های حزبی و بازی‌های سیاسی، امثال شهید رئیسی است، تاکید کرد: این شهید بزرگوار با رعایت منافع ملی، میان اخلاق‌مداری در سیاست و بداخلاقی‌های سیاسی، دیوار کشید.

حسن نژاد با بیان اینکه رئیسی دور از میز ریاست بود، گفت: مجاهدت و خستگی ناپذیری و سرآمد بودن در اخلاق از دیگر ویژگی‌های شهید رئیسی بود.

وی از آمادگی برای برگزاری سلسله نشست‌های تبیینی دانشگاه دامغان در راستای استفاده از نظرات و سخنان دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان برای برگزاری باشکوه و مطلوب انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خبر داد.