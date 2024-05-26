خودروی سواری لیفان با ۲۸۷ تخلف در محور سمنان_ دامغان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح یک‌شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان از توقیف یک خودروی سواری لیفان در محور سمنان_دامغان خبر داد و ابراز داشت: با رصد و پایش محورها توسط تیم عملیاتی پلیس راه این خودروی حادثه ساز شناسایی شد.

وی ضمن بیان اینکه این خودرو در حال رانندگی خطر آفرین و حادثه ساز بود، افزود: بررسی‌ها نشان داد که راننده طی یک سال گذشته ۲۸۷ مورد تخلف داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ضمن بیان اینکه مبلغ خلافی‌های این خودرو ۱۸۸ میلیون ریال بوده است، ابراز داشت: به دلیل تخلفات زیاد خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

بزرگی ضمن بیان اینکه روز گذشته یک دستگاه خودروی سوناتا در محور میامی_سبزوار توقیف شد، تصریح کرد: تخطی از سرعت مجاز دلیل توقیف خودرو بوده است.

وی ضمن بیان اینکه رانندگی خطر ساز ایمنی دیگر کاربران جاده‌ها را تهدید می‌کند، افزود: برای حفظ سلامت رانندگان قانونمند خودروهای حادثه ساز اعمال قانون و توقیف می‌شوند.