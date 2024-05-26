کمبودهای پزشکی قانونی در استان بوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز صبح یکشنبه در بازدید از پزشکی قانونی بوشهر اظهار کرد: نظرات کارشناسی از سوی پزشکی قانونی در جهت کشف حقیقت در پرونده‌های مختلف نقش اساسی دارد.

وی افزود: نظریات کارشناسی توأم با سرعت، دقت و صحت سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌های مختلف و گسترده دادگستری می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد.

مهر انگیز ادامه داد: با توجه به اهمیت جایگاه پزشکی و نوع کار آن می‌بایست نیروهای متخصص و نیروی انسانی لازم و تجهیزات تخصصی در این سازمان تأمین شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: می‌بایست در جهت ارتقا سطح کیفی عملکرد با توجه به کمبودها از جمله فضای فیزیکی و تجهیزات لازم در این حوزه، اقدامات جهادی و اهتمام ویژه ای صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بوشهر از بخش‌های مختلف اداری و آزمایشگاهی بازدید و ضمن گفتگو با کارکنان از نزدیک نحوه خدمات رسانی و پاسخ به استعلامات قضائی را مورد بررسی قرار داد و در راستای رفع اشکالات توصیه‌های لازم نیز ارائه کرد.