کمبودهای پزشکی قانونی در استان بوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز صبح یکشنبه در بازدید از پزشکی قانونی بوشهر اظهار کرد: نظرات کارشناسی از سوی پزشکی قانونی در جهت کشف حقیقت در پروندههای مختلف نقش اساسی دارد.
وی افزود: نظریات کارشناسی توأم با سرعت، دقت و صحت سازمان پزشکی قانونی در پروندههای مختلف و گسترده دادگستری میتواند در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد.
مهر انگیز ادامه داد: با توجه به اهمیت جایگاه پزشکی و نوع کار آن میبایست نیروهای متخصص و نیروی انسانی لازم و تجهیزات تخصصی در این سازمان تأمین شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: میبایست در جهت ارتقا سطح کیفی عملکرد با توجه به کمبودها از جمله فضای فیزیکی و تجهیزات لازم در این حوزه، اقدامات جهادی و اهتمام ویژه ای صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بوشهر از بخشهای مختلف اداری و آزمایشگاهی بازدید و ضمن گفتگو با کارکنان از نزدیک نحوه خدمات رسانی و پاسخ به استعلامات قضائی را مورد بررسی قرار داد و در راستای رفع اشکالات توصیههای لازم نیز ارائه کرد.
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