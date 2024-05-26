اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه تعاونگران البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دارایی صبح یکشنبه در جلسه شورای معاونین و رؤسای ادارات از تخصیص ردیف‌های اعتباری تسهیلات اشتغالزایی در بخش تعاون مصوب سفر ریاست فقید جمهور به استان در سال جاری خبر داد و گفت: شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، فراگیر ملی، زنان و تعاونی‌های مشمول طرح روستا تعاون جهت استفاده از تسهیلات بخش تعاون می‌توانند با مراجعه به بخش مشوق‌ها و حمایت‌های سامانه جامع تعاون به نشانی taavoni.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: انتظار دارم رؤسای ادارت تابعه با ارتباط مناسب و اطلاع رسانی به تعاونگران البرزی در خصوص تخصیص ردیف‌های اعتباری تبصره ۱۸ و تفاهم نامه جاری با بانک توسعه تعاون استان و همچنین اعتبار مصوب سفر ریاست فقید جمهوری اسلامی به استان اقدام کنند.

وی یکی از بندهای حمایتی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها در کشور را پرداخت تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه به تعاونگران عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف تعیین‌شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به بخش تعاونی کشور است که در صورت محقق شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.

گفتنی است گروه‌های فعال اقتصادی، تولیدی و توزیعی می‌توانند جهت ثبت شرکت تعاونی در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و قرض الحسنه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها یا مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز مراجعه کنند.