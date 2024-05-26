به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سبزترین امام» نوشته علی شعیبی به تازگی توسط نشر معارف منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب در قالب داستانی نگاشته شده و موضوع کتاب در مورد زندگی امام حسن مجتبی (ع) از تولد تا شهادت است.
هنگامی که برای نوجوانان، از زندگی اهلبیت عصمت و طهارت (ع) سخن بهمیان میآید، معمولاً به مسائل اخلاقی بسنده میشود و امامان بزرگوار بهصورت تکبعدی به آنها معرفی میشوند، امامانی که تنها کارشان عبادت و شبزندهداری و کمک به فقرا بوده و بس. این نگاه ناقص، بنای کجی است که دیوار شناخت و معرفت به اهلبیت را تا ثریا کج میبرد. درباره زندگی امام حسن (ع) این روایت ناقص بیشتر خودنمایی میکند: امامی آرام، کریم، صلحطلب و اهل مذاکره. این در حالی است که با مطالعه چندبعدی زندگی امام مجتبی (ع) ایشان را همچنین انسانی مجاهد، مبارز، عالم، شجاع، مدبر و آیندهنگر میبینیم، امامی که تا پایان عمر، به مبارزه ادامه داد و بیآنکه ذرهای ترس به خود راه دهد، جهاد کرد و فقط زمانی شیوه مبارزه خود را تغییر داد که مردم او را تنها گذاشتند و لازم بود برای حفظ اسلام و جان شیعیان راستین، با معاویه صلح کند.
پس از صلح نیز حضرت از پا ننشست و با ایجاد تشکیلاتی منظم و گسترده در سرتاسر حکومت اسلامی، نیروهایی برای گسترش اسلام ناب محمدی و مبارزه با اسلام انحرافی تربیت کرد، امامی که یکی از شاگردانش، امام حسین (ع) بود که پس از شهادت امام حسن (ع)، هنگامی که شرایط زمان تغییر کرد و یزید به حکومت رسید، عَلَمِ قیامِ مسلحانه را برافراشت و با خون خود، تا ابد اسلام را بیمه کرد. در این کتاب، سعی شده تا با بیان ابعاد گوناگون زندگی امام حسن (ع) و سیره ایشان در برخورد با آن اتفاقات، شناخت درستی از زندگی پر خیر و برکت امام حسن (ع) به نوجوانان عزیز ارائه شود.
این کتاب در شش فصل با عناوینی از جمله: کودکی و نوجوانی امام حسن مجتبی، دوران بعد از وفات پیامبر، خلافت امام حسن مجتبی علیه، دوران پس از صلح، مقتل امام حسن (ع) اخلاق و ویژگیها به نگارش درآمده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
لشکریان تندروی جاهلی که اطراف امام بودند با شنیدن این سخن و بدون تحقیق، خشمگین شدند؛ آنها به یکدیگر میگفتند: «به خدا که این مرد (امام حسن) کافر شده است» دنیا طلبانی که برای جمع کردن غنیمت آمده بودند نیز از اینکه جنگی رخ نمیدهد و غنیمتی به دست نمیآورند خشمگین بودند؛ بعد از لحظاتی خشم آنها سر ریز کرد و با شمشیرهای برهنه، وحشیانه به خیمه امام حمله کردند؛ امام در حال عبادت بود؛ آنها وسایل امام را غارت کردند و حتی سجاده نماز را از زیر پا و عبای حضرت را از روی دوشش کشیدند. خوارج فریاد میزدند: «این مرد (امام حسن) ما رابه معاویه فروخت و مسلمانان را ذلیل کرد!» تعدادی از یاران وفادار برای دفاع از امام سر رسیدند و حسن (ع) را سوار اسب کردند؛ جوانمردانی از از قبیله ربیعه و هَمدان امام را دوره و از آن جا دور کردند.
این کتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما