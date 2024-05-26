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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۵

اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی برای مسابقات لیگ برتر

اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی برای مسابقات لیگ برتر

اسامی ناظران ویژه انضباطی در رقابتهای لیگ برتر فوتبال از هفته بیست ونهم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی ناظران ویژه در هفته بیست و نهم لیگ فوتبال به شرح زیر است:

سه شنبه ۸ خرداد

فولاد خوزستان – پیکان تهران – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

ناظران ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر

استقلال – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران

ناظران ویژه انضباطی: سهیل آرحیمی

هوادار تهران – نساجی مازندران – ساعت ۲۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ناظران ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی

آلومینیوم اراک – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

ناظران ویژه انضباطی: ابوالفضل لک

شمس آذر قزوین – پرسپولیس – ساعت ۲۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ناظران ویژه انضباطی: محمدرضا نجفی

مس رفسنجان – استقلال خوزستان – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

ناظران ویژه انضباطی: امیر پدرام

تراکتور تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۲۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز

ناظران ویژه انضباطی: بهزاد مختار تیموریان

ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

ناظران ویژه انضباطی: مجید فرهمند

کد مطلب 6119043
بهنام روان پاک

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