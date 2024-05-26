اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی برای مسابقات لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی ناظران ویژه در هفته بیست و نهم لیگ فوتبال به شرح زیر است:

سه شنبه ۸ خرداد

فولاد خوزستان – پیکان تهران – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

ناظران ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر

استقلال – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران

ناظران ویژه انضباطی: سهیل آرحیمی

هوادار تهران – نساجی مازندران – ساعت ۲۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ناظران ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی

آلومینیوم اراک – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

ناظران ویژه انضباطی: ابوالفضل لک

شمس آذر قزوین – پرسپولیس – ساعت ۲۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ناظران ویژه انضباطی: محمدرضا نجفی

مس رفسنجان – استقلال خوزستان – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

ناظران ویژه انضباطی: امیر پدرام

تراکتور تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۲۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز

ناظران ویژه انضباطی: بهزاد مختار تیموریان

ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

ناظران ویژه انضباطی: مجید فرهمند