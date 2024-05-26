اعلام اسامی ناظران ویژه انضباطی برای مسابقات لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی ناظران ویژه در هفته بیست و نهم لیگ فوتبال به شرح زیر است:
سه شنبه ۸ خرداد
فولاد خوزستان – پیکان تهران – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
ناظران ویژه انضباطی: رحیم حمزه فر
استقلال – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران
ناظران ویژه انضباطی: سهیل آرحیمی
هوادار تهران – نساجی مازندران – ساعت ۲۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ناظران ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی
آلومینیوم اراک – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
ناظران ویژه انضباطی: ابوالفضل لک
شمس آذر قزوین – پرسپولیس – ساعت ۲۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ناظران ویژه انضباطی: محمدرضا نجفی
مس رفسنجان – استقلال خوزستان – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
ناظران ویژه انضباطی: امیر پدرام
تراکتور تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۲۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
ناظران ویژه انضباطی: بهزاد مختار تیموریان
ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
ناظران ویژه انضباطی: مجید فرهمند
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