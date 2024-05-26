هنر برخی در انتخابات فقط نمایش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور صد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت اظهار کرد: نقاط مشترک بسیاری بین ۵ نفر شهید خدمت می‌توان به دست آورد که چراغ راهی برای همگان است. خلوص نیت، صدق عمل و نرنجیدن از طعنه زنندگان از مهمترین این ویژگی‌هاست.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی و همراهان ایشان بدون هیچ کم و کاستی مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بودند، گفت: آیت الله رئیسی تراز ریاست جمهوری اسلامی را به جایگاه اصلی خود بازگرداند و کار رؤسای جمهوری بعدی را در مسیر درست نشان داد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رئیسی بی منت کار می‌کرد، زیاده خواه نبود، از تشریفات دوری می‌کرد، از مقام و مسئولیت‌های خود به عنوان نردبان ترقی استفاده نکرد، اخلاق مدار بود و در یک کلام ژست اسلامی نگرفت، برخی می‌خواهند خود را انقلابی معرفی کنند اما «عند قلابی» هستند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: مردم باید با لحاظ داشتن تجربیات قبلی، تلخی‌ها و شیرینی‌ها تلاش کنند مسئولیت را به اهل آن بسپارند. انتظار مردم از همه دست‌اندرکاران این است که مراقبت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

قربانی با بیان اینکه باید افرادی را انتخاب کنیم که اگر روزی آن‌ها را از دست دادیم مردم به خاطر آن‌ها متأثر شوند، گفت: برخی افراد در تشییع پیکر شهید رئیسی حضور داشتند و می‌گفتند ما برای حلالیت طلبی حضور پیدا کردیم و این نکته بسیار قابل تأملی است.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برخی افراد در انتخابات حاضر خواهند شد که هنر آن‌ها فقط نمایش است، تصریح کرد: مردم دیگر این رفتارها را می‌شناسند و دست رد به سینه این افراد خواهند زد. این افراد اگر با شامورتی‌بازی به جایگاهی نیز برسند به اراده خداوند توفیقی نخواهند داشت.

وی در بخش دیگری از نطق خود از رسیدن دستگاه تی بی ام قطار شهری به ایستگاه ابن سینا خبر داد و گفت: مراحل باز شدن و خارج شدن تی بی ام از تونل قطارشهری از همین نقطه آغاز می‌شود و که خبر بسیار خوبی است.

قربانی اظهار کرد: هفته قبل جلسه‌ای در تهران با موضوع تأمین مالی ۱۵ درصد قرارداد مپنا برگزار شد که کار در این خصوص به جای خوبی رسیده است.

وی با اشاره به جلسه شورای شهر شاهین شهر گفت: در این جلسه مباحثی در خصوص ادامه خط ۱ مترو مطرح شد، اگر همکاری دیگر دستگاه‌ها وجود داشته باشد در همین دوره مدیریت شهری روند کار آغاز خواهد شد که اتفاق خوبی به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدواریم در مدت باقی مانده از دوره کنونی مدیریت شهری کلنگ خط مترو که بتواند شرق اصفهان را نیز پوشش دهد زده شود، این پروژه می‌تواند انشعابی از خط دوم باشد یا خیر؛ اما به هر شکلی که ممکن است می‌تواند در این دوره آغاز شود.