کسب رتبه نخست جشنواره ملی «هنر شهر کاشان» توسط هنرمند اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ملی آموزش شهروندی «هنر شهرِ» کاشان با رویکرد آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف متقابل خود با مدیریت شهری برگزار شد.
استفاده بهینه از ظرفیتهای هنر به عنوان تأثیرگذارترین ابزار ارتباطی در شکلگیری فرایند آموزش شهروندی در رشتههای مختلف از جمله هدفهای این جشنواره بود.
نخستین دوره جشنواره سراسری «هنر شهرِ» کاشان با دریافت ۹۴۶ اثر در قالبهای نقاشی، پوستر و گرافیک، کاریکاتور، عکاسی در دو بخش اصلی و دانشآموزی برگزار شد که در این بین هنرمند اردبیلی «ونداد مجرد» ۱۰ ساله توانست رتبه نخست این جشنواره ملی «هنر شهرِ» کاشان را کسب کند.
اصلیترین معیار داوری آثار، موضوع جشنواره بود که به منظور رشد فرهنگ شهرنشینی در حوزههای پسماند و بازیافت، ترافیک و حملونقل عمومی، محیط زیست و بحران آلودگی هوا، ایمنی و آتشنشانی، معماری ایرانی اسلامی و اخلاق شهروندی ارسال کرده بودند.
نخستین جشنواره ملی آموزش شهروندی کاشان با همکاری اداره آموزش و پرورش، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان برگزار شد.
ونداد مجرد، متولد ۱۳۹۳ در اردبیل و کوچکترین عضو اردبیلی در صندوق اعتباری هنر است و از افتخارات وی میتوان به دریافت دیپلم افتخار بیست و هفتمین مسابقه هنری کارت پستال «شین هان» کره جنوبی، مقام برگزیده نخستین جشنواره بینالمللی «سلامت و هنر» و مقام برگزیده مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست میدهیم» اشاره کرد.
این هنرمند خردسال همچنین دارنده مقام برتر مسابقه ملی نقاشی کودک «رنگین کمان سجود»، مقام برگزیده دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری فرفره، منتخب حضور در اولین جشنواره جهانی نقاشی کودک با موضوع «از خانه تا کهکشان»، منتخب حضور در پنجمین مسابقه بینالمللی نقاشی «شهر صلحآمیز» ژاپن، منتخب حضور در دوازدهمین فراخوان بین المللی دانش آموزی چالش سالانه علم بدون مرز، منتخب حضور در دوازدهمین مسابقه بینالمللی سالانه بنیاد فضایی «سفر به فضا» آمریکا، برگزاری نمایشگاه انفرادی و… است.
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