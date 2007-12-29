قدردانی سرپرست حجاج مصر از دولت سعودی/ فوت 52 زائر مصری در حج امسال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، عثمان محمد عثمان در اظهاراتی در این رابطه از دولت عربستان به سبب تلاش برای برگزاری بدون عیب و نقص مناسک حج و توسعه امکانات قدردانی کرد.

وی پس از بازگشت به کشورش در بیانیه ای از تدابیر و حرکت های خوب دولت سعودی در سال جاری به ویژه در پل جمرات قدردانی کرد و این اقدامات را بسیار موفقیت آمیز توصیف کرد.

گفتنی است که در سالهای گذشته بخشی از مناسک که مربوط به جمرات بود به علت نبود فضای مناسب حوادثی ناگوار را برای حجاج به دنبال داشت، اما در مراسم سال جاری با عنایت به تکمیل 3 طبقه از این پل 5 طبقه، حجاج در مراسم جمرات از امکانات بیشتری برخوردار بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم سال جاری 52 نفر از حجاج مصر اعم از مرد و زن به علل بیماری و عوامل طبیعی فوت شدند.