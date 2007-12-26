برای افزایش مطالعه جذابیت ایجاد کنید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله نوری همدانی، ظهر امروز در دیدار با دبیر کل نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور با بیان اینکه باید برای افزایش مطالعه فرهنگ سازی کرد، اظهار داشت: از طریق رسانه ها باید مردم را نسبت به مطالعه علاقه مند کرد تا اوقات فراغت افراد با سواد به خصوص جوانان با مطالعه پر شود.



وی همچنین خواستار جذب جوانان به مطالعه از طریق اعطای جایزه به آنان شد و افزود: کسانی که به کتابخانه مراجعه می کنند باید به حسن معاشرت مسئولان کتابخانه روبرو شوند و به کتابخانه و مطالعه علاقه مند شوند.



آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قسمتهایی از برخی کتابهای ادبی کهن با ارزشهای انقلابی و اسلامی سازگاری ندارد، خواستار زدودن این مطالب خلاف واقع از فرهنگ منتسب به میهن اسلامی شد و بیان داشت: باید با افزودن مقدمه، توضیح در حاشیه و پاورقی اعلام کرد که موضع گیری این کتابها نسبت به برخی مفاهیم، دیدگاه اسلام نیست.



وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: در آثار ادبی نظیر نظامی، شاهنامه و کلیله و دمنه، موضع گیری‌های نامناسبی نسبت به زنان صورت گرفته است که با دیدگاه اسلام مغایرت دارد.



آیت الله نوری همدانی ادامه داد: در دوره ‌های گذشته کتاب‌ هایی در رابطه با سلاطین و پادشاهان نوشته شده که سراپا تعاریف بی جا و تملق است و وضعیت این کتابها باید برای مخاطبان مشخص شود تا در هنگام مطالعه دچار گمراهی نشوند.



وی همچنین با تبریک فرارسیدن عید غدیر خم، دیدگاه عده ای را که معتقدند حادثه غدیر خم یک حادثه تاریخی و مربوط به یک زمان خاص بوده است را رد کرد و یادآور شد: در طول تاریخ هیچ حادثه ‌ای چون حادثه غدیر خم مظلوم واقع نشده است.