علت نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، صادق اسداللهی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مولد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی مورد حذف قرار گرفته است به همین علت شاهد نوساناتی در قیمت گوشت قرمز در بازار هستیم

وی افزود: برای اصلاح این روش معاونت بهبود تولیدات دامی برنامه‌های گسترده‌ای در دست اقدام دارد، از جمله این برنامه‌ها هم‌زمانی فحلی در خارج فصل تولیدمثل در گوسفند است که برنامه‌ریزی‌شده امسال در سال جهش تولید با مشارکت مردم ۲۰ هزار رأس دام با استفاده از هورمون ترابی، آبستن شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون این موضوع در سطح ۱۰ هزار رأس به انجام رسیده و ۱۰ هزار رأس دیگر در حال انجام است و امیدواریم با اجرای این طرح گامی در راستای افزایش دام مولد و همچنین افزایش تولید گوشت قرمز در استان و کشور برداریم.