حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی فردی خادم، خدمتگزار، مؤمن و مردمی بود، اظهار کرد: شهید رئیسی همواره به فکر مردم و در مناصب مختلف در خدمت مردم بود و برای حل مشکلات ملت تلاش بسیار زیادی کرد.

منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وی در این مدت که رئیس جمهور کشورمان بود، از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات کشور فروگذار نکرد و از نزدیک مشکلات مردم را می‌دید و به دنبال حل آن بود و برای رفع مشکلات تلاش زیادی کرد.

وی ادامه داد: سفرهای رئیس‌جمهور فقید کشورمان بسیار زیاد، قابل توجه و از سوی دیگر اثرگذار بود و نشان داد که آیت الله رئیسی تا چه حد مردمی و به دنبال خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آیت الله رئیسی با تمام وجود پای کار مردم و به دنبال رفع مشکلات کشور بود، متذکر شد: مردم اطمینان داشته باشند که راه آیت‌الله رئیسی در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور بعدی باید راه آیت الله رئیسی را ادامه دهد و مسئله مهم آن است که باید مردمی باشد و بدون واسطه با مردم در ارتباط باشد و مشکلات آنان را از نزدیک ببیند و به دنبال حل آن باشد.