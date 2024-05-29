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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۲

حاجی‌بابایی در گفتگو با مهر:

آیت‌الله رئیسی مردمی بود/ راه سید شهیدان خدمت ادامه دارد

آیت‌الله رئیسی مردمی بود/ راه سید شهیدان خدمت ادامه دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی یک رئیس‌جمهور مردمی بود، گفت: مردم اطمینان داشته باشند که راه آیت‌الله رئیسی در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی فردی خادم، خدمتگزار، مؤمن و مردمی بود، اظهار کرد: شهید رئیسی همواره به فکر مردم و در مناصب مختلف در خدمت مردم بود و برای حل مشکلات ملت تلاش بسیار زیادی کرد.

منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وی در این مدت که رئیس جمهور کشورمان بود، از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات کشور فروگذار نکرد و از نزدیک مشکلات مردم را می‌دید و به دنبال حل آن بود و برای رفع مشکلات تلاش زیادی کرد.

وی ادامه داد: سفرهای رئیس‌جمهور فقید کشورمان بسیار زیاد، قابل توجه و از سوی دیگر اثرگذار بود و نشان داد که آیت الله رئیسی تا چه حد مردمی و به دنبال خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آیت الله رئیسی با تمام وجود پای کار مردم و به دنبال رفع مشکلات کشور بود، متذکر شد: مردم اطمینان داشته باشند که راه آیت‌الله رئیسی در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور بعدی باید راه آیت الله رئیسی را ادامه دهد و مسئله مهم آن است که باید مردمی باشد و بدون واسطه با مردم در ارتباط باشد و مشکلات آنان را از نزدیک ببیند و به دنبال حل آن باشد.

کد مطلب 6119272
زهرا علیدادی

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