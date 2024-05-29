به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۳، بر اساس آمارها وزارت راه و شهرسازی در زمینه آزادراهی، احداث و بهره‌برداری از باند رفت منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال به طول ۲۲ کیلومتر به ارزش روز ۸.۲ همت، احداث و بهره‌برداری از آزادراه شیراز - اصفهان تا محدوده «ایزد خواست» به طول ۲۱۲ کیلومتر به ارزش روز ۲۵ همت و احداث و بهره‌برداری از آزادراه رودبار - منجیل به طول ۸.۲ کیلومتر با اعتبار ۲.۴ همت، در بازه زمانی دولت جهادی سیزدهم صورت گرفته است.

همچنین، احداث، تکمیل و بهره‌برداری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی طی دولت سیزدهم تحقق یافته؛ از جمله افتتاح محور پاتاوه - ده دشت به طول ۱۳۶ کیلومتر، بهره‌برداری از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور به طول ۷۶ کیلومتر، بهره‌برداری از کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول ۶۰ کیلومتر، بهره‌برداری از قطعه چهارم باند دوم محور بابا میدان - گچساران و عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح «وحدتیه» به طول ۶۰ کیلومتر، بهره‌برداری از محور بیجار - زنجان به طول ۲۷ کیلومتر، بهره‌برداری از محور بهسازی راه اصلی چابهار - زاهدان به طول ۲۵ کیلومتر، بهره‌برداری از محور جهرم - لار - بندرعباس به طول ۲۰ کیلومتر، بهره‌برداری از محور سربیشه - درح - ماهیرود - میل ۷۸ به طول ۲۰ کیلومتر، بهره‌برداری از باند دوم شازند - ازنا به طول ۱۷ کیلومتر و مسیر بزرگراهی قم - کهک به طول ۱۷ کیلومتر اشاره کرد.

نهضت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حمل و نقل جاده‌ای در دولت سیزدهم

آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۲۱۲ کیلومتر، باند رفت منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر، آزادراه منجیل- رودبار به طول هشت کیلومتر و محور پاتاوه- دهدشت به طول ۱۳۶ کیلومتر، پروژه‌های نیمه‌تمام آزادراهی هستند که از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم به پایان رسیدند.

آزادراه شیراز به استان اصفهان به طول ۲۱۲ کیلومتر و به‌عنوان طولانی‌ترین آزادراه ایران روز ۲۰ مهر ۱۴۰۲ هم‌زمان با سفر رئیس جمهوری به استان فارس به بهره‌برداری رسید.

آزادراه شیراز-اصفهان، طولانی‌ترین آزادراه کشور است که به صورت ممتد و به طول ۲۱۲ کیلومتر زیر بار ترافیکی رفت. این آزادراه طول مسیر را نسبت به جاده فعلی ۱۳۴ کیلومتر کوتاه‌تر و زمان سفر را حداقل دو ساعت کاهش می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در سال کاهش مصرف سوخت به همراه داشته باشد.

همچنین بهره برداری از آزادراه منجیل- رودبار موجب رفع گلوگاه آزادراه قزوین-رشت شده است. این آزادراه به طول هشت کیلومتر از نظر وضعیت اجرایی و هزینه‌های ساخت یکی از پروژه‌های مثال‌زدنی در حوزه آزادراهی محسوب می‌شود که همه مسیر به صورت پل یا تونل ساخته شده است و افتتاح آن نقش مهمی در رفع ترافیک در مسیر تهران به رشت دارد.

جاده پاتاوه به دهدشت به‌طول ۱۳۶ کیلومتر، جزو یکی از پروژه‌های اولویت دار در دولت سیزدهم تعیین شد و در سفر نخست رئیس جمهور در مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به تکمیل آن تخصیص یافت.

با افتتاح این جاده ملی علاوه بر کوتاه‌تر شدن مسیر اصفهان به بنادر جنوبی کشور، افزون بر ۴۰۰ روستای محروم در ۲ شهرستان بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نعمت راه مناسب برخوردار شدند.

۱۳ تونل به‌طول هشت هزار و ۲۰۰ مترو تعداد ۱۸ دستگاه پل بزرگ بالای دهانه ۱۶ متری در این جاده طراحی شده است و ارتباط استان‌های جنوب کشور از جمله خوزستان را به استان‌های مرکزی ایران برقرار می‌کند و نقطه ثقل و میان‌بر بین استان‌های قرارگرفته در کریدور شمال به جنوب کشور به حساب می‌آید.

برپایه این گزارش، در مجموع ۲ هزار و ۲۴۴ کیلومتر شامل یک‌هزار و ۵۵۹ کیلومتر بزرگراه و ۶۸۵ کیلومتر راه اصلی در دولت سیزدهم احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین هشت‌هزار و ۷۵۱ کیلومتر راه در روستاهای بالای ۲۰ خانوار ساخته شده و توسعه یافته است.

رفع یک هزار و ۵۰۸ نقطه پرحادثه در جاده‌های کشور

رفع نقاط پرحادثه در جاده‌های کشور به تعداد یک هزار و ۵۰۸ مقطع را می‌توان یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم دانست که در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و سفرهای جاده‌ای انجام گرفته است.

اتمام پل ارتباطی ایران - جمهوری آذربایجان

همچنین، پل ارتباطی بین ایران- جمهوری آذربایجان در پایانه مرزی آستارا به طول ۸۹ متر به ارزش ۸.۵ میلیون یورو نیز دیگر پروژه مهم دیگر حوزه حمل و نقل ریلی است که در دولت مردمی خاتمه یافت.