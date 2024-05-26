به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسباب بازی های هیجانی پسرانه گروهی جدا از تمامی نمونه های اسباب بازی دارند، این نوع از اسباب بازی ها سطح هیجان کودکتان را بالاتر می برند و یک محیط پر هیجان را برای کودکتان به وجود می آورند. پسربچه ها به واسطه روحیه شاد و پر جنب و جوشی که دارند همیشه نسبت به بازی با اسباب بازی های مهیج علاقه خاصی نشان می دهند.

از محبوب ترین و پر طرفدارترین نوع اسباب بازی هیجانی پسرانه می توان به انواع تفنگ اسباب بازی، ماشین کنترلی، هواپیما کنترلی و مواردی از این قبیل اشاره کرد. اصولاً بیشتر پسر بچه ها به سمت اسباب بازی هایی جذب می شوند که به صورت گروهی قابل استفاده باشند، یعنی کودک بتواند به همراه دوست های خود با اسباب بازی که دارند بازی کنند.

به عنوان مثال همه پسربچه ها حداقل یک تفنگ معمولی برای بازی کردن دارند، اگر ۵ پسربچه به صورت همزمان با یک سناریو شروع به بازی کنند، سطح هیجان بازی به شدت بالا می رود و محیطی مفرح و شاد برای کودکتان فراهم می شود.

تفنگ اسباب بازی

وقتی حرف از اسباب بازی پسرانه به میان می آید اولین موردی که در ذهن عموم نقش می گیرد تفنگ اسباب بازی است. از طرفی دیگر بازی با تفنگ اسباب بازی می تواند فعالیت بسیار جذاب و سرگرم کننده ای برای کودکان باشد و آنها را به بازی در فضای باز و تحرک بیشتر تشویق می کند.

این نوع از اسباب بازی ها در مدل های مختلفی مانند، ساچمه ای، تیر ژله ای، لیزری، تیر اسفنجی، تفنگ آبپاش و تفنگ های ترقه ای تولید می شوند.

قطار اسباب بازی

شرکت های تولید کننده اسباب بازی نیز با در نظر داشتن این موضوع اسباب بازی های مختلفی از قطار را طراحی و تولید کرده اند. قطار اسباب بازی در طرح ها و مدل های متفاوتی وجود دارند پس شما می توانید طبق سلیقه خود و فرزندتان یک نمونه از آن را انتخاب و تهیه نمائید.

این اسباب بازی جزو بازی های مهیجی قرار می گیرد که برای کودکان دو کاربرد متفاوت دارد. در مرحله اول کودک ریل ها را روی زمین به یکدیگر وصل می کنند که با این کار مهارت های حرکتی و ساخت و ساز او تقویت می شوند و از همین سنین پایین علاقمند به یادگیری فنون و انجام آنها می شوند و در مرحله بعد از سازه خود لذت می برد.کودکتان در زمان بازی نگاهش به قطار است و در خیال خود با آن در حال سفر به سرزمین رویاهای خودش است.

این اسباب بازی نیز بر اساس نیاز عموم و سلیقه کودکان در نمونه های مختلفی طبق رده سنی کودکان طراحی می شوند که برخی از این موارد شامل، قطار موزیکال، قطار کنترلی، قطار دومینویی و قطار دودزا تولید می شوند.

اسباب بازی لگو پسرانه

تمامی والدینی که لگو را در اولویت اسباب بازی های کودکشان قرار می دهند، می دانند که اساس بازی با لگو اسباب بازی ساختن، خراب کردن و ساختن دوباره است. اینکار در تقویت خلاقیت و افزایش قدرت تخیل کودکتان نقش مثبتی دارد.

اسباب بازی لگو پسرانه بیشتر در مدل های ابر قهرمانی با سناریوهای جنگی و هیجانی طراحی و تولید می شوند، به همین دلیل در دسته اسباب بازی هیجانی نیز قرار می گیرند.

ربات اسباب بازی

با پیشرفت تکنولوژی اسباب بازی های کودکان نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. ربات ها از آن دسته اسباب بازی هایی هستند که روز به روز تغییرات زیادی در عرصه تولیدشان ایجاد می شود.

همانطور که می دانید ربات اسباب بازی در واقع یک وسیله شبیه سازی شده از موجود زنده است. مدل های مختلفی از ربات های مشابه انسان و حیوانات تولید شده اند. به عنوان مثال ربات های زیادی از حیوانات ماقبل تاریخ مانند دایناسور ها وجود دارند که نحوه حرکت و صداهای این حیوانات را برای کودکان و نوجوانان به تصویر می کشند.

اما ربات های فانتزی هم وجود دارد که ظاهر و مدل آنها کاملاً ساخته ذهن تولید کننده می باشد. این نمونه از ربات ها در میان کودکان پرطرفدار تر است.

اسباب بازی ماشین کنترلی

جذاب ترین وسیله در میان تمامی اسباب بازی های پسرانه، ماشین کنترلی است. داشتن نمونه های متفاوتی از اسباب بازی ماشین کنترلی می تواند ارتباط کودک شما را با محیط پیرامونش به شدت افزایش دهد.

این مدل از اسباب بازی توسط برندهای متفاوتی در جنس های مختلف تولید می شوند اما اگر شما به دنبال یک اسباب بازی عالی و باکیفیت هستید پیشنهاد می کنیم تا حتماً اسباب بازی را از یک برند معتبر و مطرح انتخاب کنید.

ماشین کنترلی اسباب بازی شامل مدل های زیادی از جمله، انواع ماشین های راهسازی، ماشین کنترلی آفرودی، ماشین های دیوونه و یا crazy car، ماشین های دودزا و دوزیست می شوند. هر کدام از این موارد ویژگی های مخصوص به خود را داشته و توسط تمامی برندها تولید می شوند.

کوادکوپتر

کوادکوپتر وسیله ای است که امروزه هم به عنوان یک اسباب بازی هیجانی پسرانه و هم یک ابزار مهم در صنعت تصویر برداری کاربرد دارد. این محصول در طی سال های اخیر طرفداران زیادی را جذب کرده است

مدل های مختلفی از کوادکوپتر ها توسط کمپانی های متفاوت تولید شده اند، برخی از آنها دارای GPS و برخی دیگر دوربین دار هستند. اما در این میان نمونه های ساده تری نیز وجود دارند که صرفاً برای بازی کودکان و نوجوانان طراحی شده اند.

اگر شما به دنبال خرید زک کوادکوپتر خوب برای بازی و سرگرمی رزندتان هستید پیشنهاد می کنیم تا حتماً ویژگی های محصول انتخاب را بررسی نمائید تا بتوانید یک کوادکوپتر عالی مطابق رده سنی فرزندتان تهیه کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.