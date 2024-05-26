برخورد جدی با بهره برداران غیرمجاز منابع آبی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در ششمین جلسه قرارگاه پایش آب مشهد که با حضور شهردار مشهد و سایر مدیران و مسؤولان اجرایی مربوطه با موضوع تأمین آب و پساب برای فضای سبز در محل شهرداری مشهد برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهان وی اظهار کرد: این ضایعه، جبران ناپذیر و سخت برای مردم ایران است اما تقدیر الهی بوده که در این آزمایش باشیم. با عنایت خداوند و لطف امام رضا (ع) در کنار رهنمودهای مقام معظم رهبری مردم ایران و به ویژه مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در مراسم تشیع رویکردی را به جهان نشان دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.

فرماندار مشهد افزود: وظیفه امروز ما این است که کار خود را پویاتر و پرتلاش‌تر از گذشته ادامه دهیم و به سمت حل مشکلات مردم با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

وی ضمن اشاره به بارندگی‌های سیل‌آسا در مشهد تصریح کرد: خدا را به خاطر نعمت باران که باعث شد مشهد از یک بحران سخت عبور کند و وضعیت سدهای ما نسبت به گذشته بهتر شود شاکریم اما در کنار این بارندگی باید این مطلب را نظر بگیریم که هنوز کمبود ما در منابع آبی با توجه به خشکسالی‌های پیاپی برطرف نشده و لازم است جلسات قرارگاه پایش آب مشهد برای رصد موضوعات چون گذشته و با قوت‌تر برگزار شود.

داوری با تأکید بر حفظ منابع آبی شهر مشهد عنوان کرد: در کنار پیگیری مصوبات در قرارگاه پایش آب لازم است سه موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد که یکی از این موارد ارائه گزارش مستمر در خصوص برخورد با انشعابات غیرمجاز است.

فرماندار مشهد ادامه داد: حتی اگر در شرایط پرآبی هم باشیم با انشعابات غیرمجاز باید برخورد شود و این موضوع در دستور کار باشد. در انشعابات غیرمجاز ضمن تضییع حقوق مشترکان مجاز، چون هیچ پرداخت آب بهایی از طرف متخلف صورت نمی‌گیرد صرفه‌جویی در مصرف آب هم اتفاق نمی‌افتد و شاهد هدر رفت و اسراف آب به دلیل نبود کنتور هستیم.

برخورد با چاه‌های غیرمجاز

وی دومین دستورکار را برخورد با چاه‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: همه چاه‌هایی که با مجوز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند حد برداشت از آنان مشخص است اما در چاه‌های غیرمجاز به دلیل اینکه هیچ رصد و پایشی در مورد مقدار برداشت آنان صورت نمی‌گیرد و نیاز است طرحی مدون و قانونی درباره برخورد با چاه‌های غیر مجاز تدوین و در جلسه بعد ارائه شود.

داوری تأکید کرد: قوانین بسیار خوبی در زمینه برخورد با متخلفان حفر چاه غیرمجاز وجود دارد که با تدوین و گردآوری آنان می‌توان به عنوان یک دستورالعمل کاربردی تا جمع شدن همه چاه‌های غیرمجاز مورد استفاده قرار داد و از هدر رفت منابع آبی جلوگیری کرد.

فرماندار مشهد با تشریح وضعیت سدهای مشهد خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت مسیر آبگیری سدها به عنوان سومین دستورکار مد نظر است تا در این کمیته نکات فنی مربوط به آبگیری سدهای مشهد مورد پایش قرار بگیرد و مشخص شود چرا در بارندگی اخیر سدها حداکثر آبگیری را نداشته‌اند.

وی ضمن اعلام برخورد با متخلفان در این موضوع تشریح کرد: این سدها در مسیر آب ساخته شده و در بارندگی سال‌های گذشته به ویژه سال ۹۸ شاهد آبگیری خیلی خوب سدها از بارندگی‌ها بودیم اما باید دیدید شرایط حال حاضر سدها به چه نحو است که از بارندگی سیلابی اخیر سدهای ما به خوبی آبگیری نشده است.

گفتنی است در این جلسه، نتایج صورت جلسه جلسه گذشته قرارگاه آب از جمله اجرای مبحث ماده ۱۶ مقررات ملی ساختمان، جمع‌آوری انشعابات غیرقانونی محلات مشهد، انجام پایش می‌دانی در بالادست سدهای ارداک و طرق ارائه، بررسی و در مورد آنان تصمیم نهایی گرفته شد.

همچنین تمهیدات لازم برای تأمین آب فضای سبز در تابستان پیش رو اخذ و قرار شد بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز دارای درخت مشهد از محل آب‌های سطحی و زیرسطحی و بخشی دیگر از پسابی که شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده است و توسط شهرداری تا آماده شدن تصفیه خانه‌های لوکال از سرمایه‌گذار خریداری می‌شود تأمین شود.