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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۸

سردار شیرازی:

شهید رئیسی عزیز در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کرد

شهید رئیسی عزیز در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کرد

رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا گفت: شهید آیت‌الله رئیسی عزیز و همراهان او در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شیرازی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای خدمت که در ستاد ارتش برگزار شد گفت: شهید آیت‌الله رئیسی عزیز و همراهان او در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کردند. وی نشانه‌ای از ماهیت انقلاب شکوهمند اسلامی بود و نشان‌دهنده راهی است که امام بزرگوار پیش روی ما قرار دادند. الحمدالله روزنه‌های خوبی گشوده شده است و شهید رئیسی هم تا آخرین نفس با تمام توان در این مسیر اقدام کرد.

کد مطلب 6119312
هادی رضایی

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