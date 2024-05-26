شهید رئیسی عزیز در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شیرازی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای خدمت که در ستاد ارتش برگزار شد گفت: شهید آیتالله رئیسی عزیز و همراهان او در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کردند. وی نشانهای از ماهیت انقلاب شکوهمند اسلامی بود و نشاندهنده راهی است که امام بزرگوار پیش روی ما قرار دادند. الحمدالله روزنههای خوبی گشوده شده است و شهید رئیسی هم تا آخرین نفس با تمام توان در این مسیر اقدام کرد.
رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا گفت: شهید آیتالله رئیسی عزیز و همراهان او در مسیر نورانی و صراط مستقیم حرکت کردند.
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