واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله ادبی فیروزجائی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این واحد با ظرفیت نامی ۴۴۰ مگاوات طبق برنامه و با هدف ارتقاء آمادگی برای تولید پایدار انرژی در تابستان از ۲۹ بهمن ماه تحت تعمیرات نیمه اساسی قرار گرفت که پس از ۹۷ روز کار فشرده و دشوار تعمیراتی، راه اندازی و به مدار تولید برگشت.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی همه واحدهای نیروگاهی برای تولید پایدار انرژی در تابستان گفت: از مهرماه سال گذشته اجرای چند پروژه رفع محدودیت تولید و ۱۴ برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار داشت که خوشبختانه علیرغم چالشها، محدودیت ها، عمر بالا و فرسودگی تجهیزات، با تلاش، همدلی و ابتکار و خلاقیت کارکنان نیروگاه تمام برنامه های تعمیراتی و نیز پروژه تعویض لوله های سقف بویلر واحد ۲ بخار انجام و با پایان تعمیرات این واحد همه اهداف و برنامه های تعمیراتی محقق شد و به خواست خدا با پایان کار پروژه لایروبی حوضچه آبگیر واحدهای بخار و به سامان رسیدن پروژه آب شیرین کن و BWRO2 که بی وقفه در حال انجام است، واحدهای نیروگاه برای تولید پایدار در پیک مصرف تابستان آماده می شوند.

وی ادامه داد: در طول تعمیرات این واحد، ‏ علاوه بر انجام ۸ هزار فعالیت معمول پیشبینی شده، حسب نیاز ۱۵۶ پروژه نیز در قالب قرارداد فعالیتهای مازاد و غیر معمول تعریف شده بود که از اهم پروژه های مذکور میتوان به تعویض لوله های استیم کوئل، تعویض لوله های سقف فاز اول بویلر، تعویض بخشی از ورقهای کانال دود و دوکش‏ و بازسازی والوها، تستهای غیرمخرب و تستهای مورد نیاز ژنراتور اشاره کرد.

ادبی همچنین با اشاره به رشد فزاینده تقاضا در تابستان برای تأمین برق مورد نیاز سیستم های سرمایشی گفت: برق با هزینه زیاد و به دشواری تولید میشود و کارکنان نیروگاه ها بدون وقفه و در سرما و گرما برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان، شبانه روزی تلاش می کنند، لذا انتظار داریم که هموطنان عزیز با بهینه سازی و مدیریت مصارف خود کمک کنند تا همه هموطنان در تابستان از نعمت ارزشمند برق برخوردار شوند.