  1. استانها
  2. کردستان
۶ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۲۱

رییس تبلیغات اسلامی بیجار:

۲۰ کلاس آموزش قرآن کریم در مؤسسات قرآنی بیجار برگزار می‌شود

۲۰ کلاس آموزش قرآن کریم در مؤسسات قرآنی بیجار برگزار می‌شود

سنندج_ رییس تبلیغات اسلامی بیجار از آغاز ۲۰ کلاس‌ آموزش قرآن کریم در سطح موسسات قرآنی این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ دینی و بهره‌مندی از منویات این کتاب بزرگ الهی کلاس آموزش قرآن کریم درموسسات قرآنی بیجار برگزار می‌شود.

وی پیروی از قرآن کریم را از نشانه‌های محبین اهل بیت (ع) بیان کرد و یادآور شد: انس با قرآن کریم سبب جلب رضایت پروردگار و اهل بیت طهارت (ع) می‌شود و می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه داشته باشد.

حجت‌الاسلام جمادیان با تاکید بر سرلوحه قرار دادن مفاهیم قرآن کریم در زندگی روزمره افزود: درک مفاهیم و عبور از مسیر قرآن، هدایت، سربلندی و شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار در پایان با بیان اینکه نقش ارزنده قرآن در جامعه اسلامی برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی مؤثر و غیرقابل انکار است، گفت: جامعه نیز نسبت به مسائل قرآنی باید پیشگام باشد.

کد مطلب 6119360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها