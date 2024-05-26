حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ دینی و بهره‌مندی از منویات این کتاب بزرگ الهی کلاس آموزش قرآن کریم درموسسات قرآنی بیجار برگزار می‌شود.

وی پیروی از قرآن کریم را از نشانه‌های محبین اهل بیت (ع) بیان کرد و یادآور شد: انس با قرآن کریم سبب جلب رضایت پروردگار و اهل بیت طهارت (ع) می‌شود و می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه داشته باشد.

حجت‌الاسلام جمادیان با تاکید بر سرلوحه قرار دادن مفاهیم قرآن کریم در زندگی روزمره افزود: درک مفاهیم و عبور از مسیر قرآن، هدایت، سربلندی و شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار در پایان با بیان اینکه نقش ارزنده قرآن در جامعه اسلامی برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی مؤثر و غیرقابل انکار است، گفت: جامعه نیز نسبت به مسائل قرآنی باید پیشگام باشد.