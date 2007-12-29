سید علی یزدیخواه درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخاری های لیزری به تمام مناطق آموزش و پرورش و مدارس شهرستان های استان تهران تحویل داده شده است، افزود: بخاری های لیزری سیستم گرمایش پایینی دارند و به همین خاطر در مدارس روستاهای کوهستانی و مناطق سردسیر مثل طالقان و فیروزکوه که این نوع بخاری نمی‌تواند گرمای لازم را تأمین کند، هنوز از بخاری های قدیمی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با این حال به آموزش و پرورش مناطق و مدارس کل شهرستان های استان تهران ابلاغ کرده ایم که نباید از بخاری های چکه ای و قدیمی خود استفاده کنند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: بازرسان هرگونه موردی از این بخاری ها را در مدارس مشاهده کنند با مدیر مدرسه برخورد خواهند کرد و حتی آنها را توبیخ می کنند ولی باید آن سوی سکه را که این بخاری ها کفاف گرمایش مدارس را نمی دهند هم در نظر گرفت.