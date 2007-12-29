۸ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

هنوز هم در بعضی مدارس روستایی بخاری‌های چکه‌ای استفاده می‌شود

رئیس آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از استفاده بعضی مدارس روستایی از بخاری های چکه ای خبر داد.

سید علی یزدیخواه درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخاری های لیزری به تمام مناطق آموزش و پرورش و مدارس شهرستان های استان تهران تحویل داده شده است، افزود: بخاری های لیزری سیستم گرمایش پایینی دارند و به همین خاطر در مدارس  روستاهای کوهستانی و مناطق  سردسیر مثل طالقان و فیروزکوه که این نوع بخاری نمی‌تواند گرمای لازم را تأمین کند، هنوز از بخاری های قدیمی استفاده می کنند.

وی  ادامه داد: با این حال به آموزش و پرورش مناطق و مدارس کل شهرستان های استان تهران ابلاغ کرده ایم که نباید از بخاری های چکه ای و قدیمی خود استفاده کنند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: بازرسان هرگونه موردی از این بخاری ها را در مدارس مشاهده کنند با مدیر مدرسه برخورد خواهند کرد و حتی آنها را توبیخ می کنند ولی باید آن سوی سکه را که این بخاری ها کفاف گرمایش مدارس را نمی دهند هم در نظر گرفت.

