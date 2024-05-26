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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۰

امام جمعه کرمان:

عامل موفقیت ساماندهی حاشیه شهر کرمان تجمیع دستگاه‌ها است

عامل موفقیت ساماندهی حاشیه شهر کرمان تجمیع دستگاه‌ها است

کرمان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: تجمیع دستگاه‌های کرمان موجب شد تا فاز اول ساماندهی حاشیه شهر کرمان با موفقیت اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان، با اشاره به الزامات موفقیت در کارها، اظهار داشت: در کنار تدبیر باید برنامه وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی ادامه داد: در کنار انگیزه تمهیدات مقدمات کار نیز از الزامات است.

امام جمعه کرمان از مردم خواست در طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان همکاری کنند.

وی تصریح کرد: تجمیع و هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها باعث شد تا فاز اول ساماندهی حاشیه شهر کرمان با موفقیت اجرا و اکنون فاز دوم آن آغاز شود.

کد مطلب 6119420

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