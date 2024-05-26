به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان، با اشاره به الزامات موفقیت در کارها، اظهار داشت: در کنار تدبیر باید برنامه وجود داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی ادامه داد: در کنار انگیزه تمهیدات مقدمات کار نیز از الزامات است.
امام جمعه کرمان از مردم خواست در طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان همکاری کنند.
وی تصریح کرد: تجمیع و هماهنگ کردن همه دستگاهها باعث شد تا فاز اول ساماندهی حاشیه شهر کرمان با موفقیت اجرا و اکنون فاز دوم آن آغاز شود.
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