به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان، با اشاره به الزامات موفقیت در کارها، اظهار داشت: در کنار تدبیر باید برنامه وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی ادامه داد: در کنار انگیزه تمهیدات مقدمات کار نیز از الزامات است.

امام جمعه کرمان از مردم خواست در طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چهارده معصوم کرمان همکاری کنند.

وی تصریح کرد: تجمیع و هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها باعث شد تا فاز اول ساماندهی حاشیه شهر کرمان با موفقیت اجرا و اکنون فاز دوم آن آغاز شود.