دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی آذویکو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سلمان جور ابراهیمیان برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح در مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل جلسه داد.

قاضی سلمان جور ابراهیمیان پس از اعلام رسمیت دادگاه و تاکید بر مفاد قانونی مطابق با آیین دادرسی کیفری، متهمان این پرونده را مجموعاً ۶ شخص از جمله پنج فرد حقیقی و یک شخص حقوقی اعلام کرد.

در این جلسه مومنی به عنوان نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت.

نماینده دادستان بیان کرد: اتهام متهمان این پرونده مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو به مبلغ چهل و سه میلیارد و هشتاد میلیون سیصدو نود و هفت هزار ریال است.

وی در رابطه با پرونده متهمان شرکت خودروسازی آذربایجان خودرو مشهور به آذویکو گفت: این کیفرخواست براساس شکایت ۸۷ نفر از شکات صادر شده است.

پس از قرائت متن کیفر خواست، تفهیم اتهام در خصوص برخی از متهمین صورت گرفت و برای یکی از متهمان پرونده که متواری است به دلیل عدم حضور وکیل، وکیل تسخیری تعیین شد.

براساس تصمیم رئیس شعبه ۱۵ کیفری یک استان تهران، این دادگاه علنی در جلسه بعدی نیز ادامه خواهد داشت که طی آن متهمان به طرح دفاعیات خود می‌پردازند.