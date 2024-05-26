به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: بسیاری از برندهای معروف با مشکل ساخت نمونه های تقلبی از محصولات مواجه هستند جدا از ضرر مالی این امر برای برندها و ضربه ای که می تواند به اعتبار آنها وارد کند محصولات تقلبی نیز برای مصرف کنندگان هم دردسرساز هستند.

وی با بیان اینکه پلیس هوشمندانه در این خصوص توانمندی های خود را به کار گرفته است، افزود: به عنوان مثال اخیراً کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند، ۲ فرد شیاد را که در کارگاهی واقع در غرب تهران مبادرت به تولید ۲۰ هزار بطری آبمیوه تقلبی و غیراستاندارد با برند شرکت های معتبر از طریق فضای مجازی به صورت گسترده توزیع می کردند، دستگیر کرده و کارگاه مذکور نیز پلمب شد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل توزیع و فروش مواد غذایی و خوراکی غیر بهداشتی و غیراستاندارد در سراسر کشور به عموم شهروندان، توصیه کرد: هنگام خرید محصولات غذایی به ویژه آبمیوه هایی که با عنوان برند طبیعی در فروشگاه ها عرضه می شوند به نشان استاندارد و کد ده رقمی مندرج در زیر آن توجه کنند.

سرهنگ شریفی با اشاره به اینکه شهروندان برای تهیه محصولات غذایی و بهداشتی سعی کنند از فروشگاه های زنجیره ای و معتبر خریداری کنند، خاطرنشان کرد: افراد می توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص کارگاه‌های جعل اسناد و کالای تقلبی جهت بررسی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.