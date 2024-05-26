به گزارش خبرنگار مهر؛ کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سنندج بعدازظهر یکشنبه در این جلسه ضمن ارائه اساسنامه انتخابات برای حاضرین در جلسه اظهار کرد: اعضای شورای تشکل های دینی شامل مداحان، هیات های مذهبی و روضه های بانوان دارای وظایفی است که باید توسط اعضای این شورا به ان پرداخته شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم مولازاده، با تاکید بر برگزاری جلسات ماهانه افزود: در این جلسه نظرات و ایده های اعضای جلسه در خصوص فعالیت تشکل های این شورا مطرح و بررسی می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مداحان، تعامل با نهادها و دستگاهها فرهنگی در راستای برگزاری مراسم از جمله دیگر وظایف اعضای شورا به شمار می رود.

عنوان کرد: یکی از اصلی ترین اهداف انتخابات پیگیری فعالیت شورای هیئات مذهبی و کارکرد خوب آن در جامعه است.

گفتنی است؛ در پی برگزاری انتخابات، خانم‌ها فاطمه کریمی، افسانه محمدزاده یگانه، سیده روشنگ جعفری، مهین سوزنی و شمس الملوک دقیقی به عنوان اعضای اصلی و خانم‌ها صغری خزایی و آذر جامه شورانی به عنوان اعضای علی‌البدل از سوی حاضرین انتخاب شدند.