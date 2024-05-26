  1. استانها
  2. کردستان
۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

با حضور بانوان مداح انجام شد؛

برگزاری انتخابات تشکل‌های دینی بانوان در سنندج

برگزاری انتخابات تشکل‌های دینی بانوان در سنندج

سنندج_اولین جلسه انتخابات شورای مداحان، هیئات مذهبی و روضه های بانوان شهرستان سنندج با حضور بانوان مداح شهرستان سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سنندج بعدازظهر یکشنبه در این جلسه ضمن ارائه اساسنامه انتخابات برای حاضرین در جلسه اظهار کرد: اعضای شورای تشکل های دینی شامل مداحان، هیات های مذهبی و روضه های بانوان دارای وظایفی است که باید توسط اعضای این شورا به ان پرداخته شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم مولازاده، با تاکید بر برگزاری جلسات ماهانه افزود: در این جلسه نظرات و ایده های اعضای جلسه در خصوص فعالیت تشکل های این شورا مطرح و بررسی می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مداحان، تعامل با نهادها و دستگاهها فرهنگی در راستای برگزاری مراسم از جمله دیگر وظایف اعضای شورا به شمار می رود.

عنوان کرد: یکی از اصلی ترین اهداف انتخابات پیگیری فعالیت شورای هیئات مذهبی و کارکرد خوب آن در جامعه است.

گفتنی است؛ در پی برگزاری انتخابات، خانم‌ها فاطمه کریمی، افسانه محمدزاده یگانه، سیده روشنگ جعفری، مهین سوزنی و شمس الملوک دقیقی به عنوان اعضای اصلی و خانم‌ها صغری خزایی و آذر جامه شورانی به عنوان اعضای علی‌البدل از سوی حاضرین انتخاب شدند.

کد مطلب 6119526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها