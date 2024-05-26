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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۵

در شبانه‌روز گذشته؛

روسیه: ده‌ها موشک ساخت آمریکا منهدم شدند

روسیه: ده‌ها موشک ساخت آمریکا منهدم شدند

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای از دفع ۲ ضدحمله نیروهای اوکراین و انهدام ده‌ها موشک ساخت آمریکا طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: یگان جنوب ارتش روسیه بر مواضع سودمندتری کنترل یافتند. کی یف ۴۸۰ پرسنل نظامی و ۵ انبار مهمات از دست داد. طی شبانه روز گذشته ۵ موشک آمریکایی آتاکمز، ۳۲ موشک هیمارس ساخت آمریکا و ومپایر ساخت چک منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: یگان شمال در حال پیشروی در اعماق خطوط دفاعی دشمن است، یک ضدحمله در منطقه خارکیف دفع شد و اوکراین بالغ بر ۳۰۰ نظامی از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: یگان غرب ارتش روسیه نیروهای اوکراین را در نزدیکی منطقه ستلماخوفکا لوهانسک شکست داد؛ دشمن ۲۸۵ نظامی خود را از دست داد.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: یگان مرکز نیروهای مسلح روسیه مواضع تاکتیکی خود را بهبود بخشید، یکضدحمله اوکراین در دونتسک دفع شد و دشمن ۳۵۵ نیروی نظامی تلفات داشت.

ضدحملات ارتش اوکراین که از پیش‌تر مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد سال ۱۴۰۲) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمد.

کد مطلب 6119639

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    نظرات

    • محمود IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 1
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      ماانشاالله پیروزی از آن شماست پاینده آقای پوتین
    • عدالت ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
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      پوتین ریسی جمهور وفادار ملت روسیه زنده باد

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