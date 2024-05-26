مراسم یادبود هفتمین روز شهادت رییس جمهور و همراهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفتمین روز شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده یگان حفاظت ریاست جمهوری و کادر پرواز، مراسم یادبودی در روز دوشنبه ۷ خرداد ماه ساعت ۱۴ در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار می‌شود.

در این مراسم که با هدف آشنایی با سیره شهدای خدمت و زنده نگهداشتن یاد و نام آنها، به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و با همکاری حوزه هنری استان و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در قالب گروه سرود، نقاشی دیجیتال و … اجرا خواهد شد.