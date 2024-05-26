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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۱

در کرج؛

مراسم یادبود هفتمین روز شهادت رییس جمهور و همراهان برگزار می شود

مراسم یادبود هفتمین روز شهادت رییس جمهور و همراهان برگزار می شود

کرج- مراسم یادبودی به مناسبت هفتمین روز شهادت رییس جمهور و همراهان فردا دوشنبه در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفتمین روز شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده یگان حفاظت ریاست جمهوری و کادر پرواز، مراسم یادبودی در روز دوشنبه ۷ خرداد ماه ساعت ۱۴ در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار می‌شود.

در این مراسم که با هدف آشنایی با سیره شهدای خدمت و زنده نگهداشتن یاد و نام آنها، به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و با همکاری حوزه هنری استان و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در قالب گروه سرود، نقاشی دیجیتال و … اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6119640

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